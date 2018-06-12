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民航局：5月全国航班正常率77% 无运输航空事故

民航局：5月全国航班正常率77% 无运输航空事故
2018年06月12日 11:25 中国新闻网
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　　原标题：民航局：5月全国航班正常率77% 未发生运输航空事故

民航局6月例行新闻发布会现场。 程春雨 摄民航局6月例行新闻发布会现场。 程春雨 摄

　　中新网北京6月12日电，记者今日从民航局6月例行新闻发布会上获悉，5月民航共保障各类飞行471181班，日均15220班，同比增长11.35%。全国航班正常率为77%，同比提升5.1个百分点。

　　5月份影响航班正常的首要原因是天气，占延误航班的54.18%；其次是空域用户活动，占延误航班的21.14%。

　　民航安全运行方面，5月份，民航行业实现运输飞行95.4万小时，同比增长9.9%；实现通用航空飞行9.0万小时，同比增长16.8%。未发生运输航空事故，民航安全生产继续保持平稳态势。

　　同期，航空运输生产总体进度符合全年预期。5月，全行业共完成运输总周转量为99.8亿吨公里，同比增长12.0%。航空客运保持两位数增长，全行业共完成旅客运输量5012.8万人，同比增长11.4%。

责任编辑：张玉

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