中越边境查获7384张貂皮 涉案金额超千万(图)

原标题：中越边境查获7384张貂皮 涉案金额超千万

央广网红河6月11日消息（记者李腾飞 通讯员陈红洁）近日，云南边防总队机动支队三大队红河执勤分队官兵，在河口县南屏检查站截获了一辆无证运输动物制品的车辆，现场查获了满满一车疑似貂皮的动物制品，随后边防官兵将该情况通报给了河口县森林公安局。

接警后，河口森林公安民警立即赶往现场，与边防机动支队武警官兵一起将当场查获的这批貂皮制品押解到河口县森林公安局处理。由于负责运货的车主不能提供该批动物制品的合法来源手续和运输许可等证明，森林公安民警随即扣押了其车辆及货物。经初步调查和讯问，民警推测，这批动物制品是从国外流入我国境内的。随后，边防机动支队武警官兵及森林公安民警对查获的貂皮进行了归类清点，数千张貂皮铺满了整个院子。

经过数十名边防机动支队武警官兵及森林公安民警近一个上午的清点，这批查获的貂皮共计7384张，大部分为雪貂和水貂皮。初步估算涉案金额高达上千万。据介绍，该案也是云南省近年来单案一次性查获涉案貂皮类动物制品数量最多的一次。

目前，查获的涉案貂皮类动物制品已被送往相关鉴定部门鉴定，负责运输的犯罪嫌疑人已被河口县森林公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦查办理当中。

责任编辑：张玉