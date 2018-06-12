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杨洁篪在中南海会见加纳外长博奇韦

杨洁篪在中南海会见加纳外长博奇韦
2018年06月12日 12:46 新华社
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　　原标题：（外事）杨洁篪会见加纳外长博奇韦

　　新华社北京6月12日电（记者崔文毅）中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪12日在中南海会见加纳外长博奇韦。
    杨洁篪表示，中加传统友谊由两国老一辈领导人亲手缔造和培育，历久弥坚。习近平主席欢迎阿库福-阿多总统来华出席中非合作论坛北京峰会。中方愿同加方一道，进一步加强交往合作，推动新形势下两国关系提质升级。
    博奇韦表示，加方高度钦佩习近平主席的治国理念和对非政策，支持“一带一路”倡议，愿传承两国友好，借鉴中国发展经验，加强各领域交流合作。阿库福-阿多总统期待赴华出席中非合作论坛北京峰会。（完）

责任编辑：张义凌

杨洁篪加纳外事
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