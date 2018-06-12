2018年全军院校计划招生3.05万名:部分可放宽条件

原标题：2018年全军院校招生计划：共招收学员3.05万名

记者今天从军委训练管理部获悉，2018年全军院校招生计划近日下达，26所院校招收普通高中毕业生1.2万名、生长军官士兵学员0.55万名、士官学员1.3万名。

据了解，今年招收普通高中毕业生计划，按照因应改革、需求牵引，指挥主导、军种主建，通用归口、拓展新质的思路，与新的军事人才培养体系、部队年度岗位需求对接对表，在去年招生数质量分析的基础上，优化专业布局、性别比例、分省安排，努力提升人才选拔质量效益。为适应军队规模结构和力量编成改革要求、前瞻考虑服役政策制度改革方向和武警部队调整改革因素，相应提高全军高水平院校指技融合或技术类专业青年学生招生数量，严格控制传统专业招生数量，扩大联合作战保障等新兴力量相关专业招生规模；武警部队适度加大特战、装甲、飞行等紧缺专业招生比例。招生计划向作战部队、基层一线倾斜，适当扩大建制班排士兵骨干报考比例，统筹兼顾边远地区、少数民族地区考生需求。

据悉，今年军队院校招收士官学员计划，将以军事斗争准备新需求为牵引，以各战略方向、任务部队和新型作战力量为重点，坚持按需培训、训用一致，严密组织统考录取。对执行亚丁湾、索马里海域护航和马里维和任务，以及参加建军90周年阅兵和特定专业的考生，报考条件可放宽到2014年夏秋季入伍的士官。

2018年全军院校招生工作将全程贯彻“阳光工程”，严格落实政策规定、招生计划、考生资格、考试成绩、录取信息、申诉渠道和违规处理七项公开制度，全程检查督导，并将26所军队和武警院校招生宣传纳入教育部“阳光高考”信息平台，全面公开招生信息，解读招生政策，确保公开公平公正。

来源：@军报记者

责任编辑：张申