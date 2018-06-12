新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

王毅谈及特金会 回应半岛事务中方是否被边缘化

王毅谈及特金会 回应半岛事务中方是否被边缘化
2018年06月12日 13:17 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：王毅谈“朝美领导人会晤”

　　中新网客户端6月12日电（记者 蒋涛）6月12日，中国国务委员兼外长王毅与东盟秘书长在北京举行会谈并共见记者。谈及正在举行的朝美领导人会晤，以及在半岛事务中中方是否被“被边缘化”的问题，王毅强调，中方在推动半岛核问题和平解决进程中，一直并将继续发挥非常独特而重要的作用。（完）

点击进入专题：
狮城相会 特朗普历史性会晤金正恩

责任编辑：张义凌

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区