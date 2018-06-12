王毅谈及特金会 回应半岛事务中方是否被边缘化

原标题：王毅谈“朝美领导人会晤”
中新网客户端6月12日电（记者 蒋涛）6月12日，中国国务委员兼外长王毅与东盟秘书长在北京举行会谈并共见记者。谈及正在举行的朝美领导人会晤，以及在半岛事务中中方是否被“被边缘化”的问题，王毅强调，中方在推动半岛核问题和平解决进程中，一直并将继续发挥非常独特而重要的作用。（完）
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