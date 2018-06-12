王毅：朝美领导人对话创造新历史 中方欢迎和支持

原标题：王毅：朝美领导人对话创造新的历史 中方欢迎和支持
来源：央视新闻客户端
中国外交部长王毅今天（12日）在北京会见了来华访问的东盟秘书长林玉辉。在共见记者时，针对在新加坡举行的朝美领导人会晤，王毅表示，美国和朝鲜相互对立甚至是敌对了多达半个多世纪，今天两国领导人能坐在一起进行平等的对话，这本身就是在创造新的历史，中方对此表示欢迎和支持。
王毅表示，朝美领导人能举行平等对话，正是中方一直期盼和努力的目标。
中国外交部长 王毅：我们希望两国最高领导人能够排除干扰，建立互信，克服困难，就推进并实现半岛的无核化以及推进并建立半岛的和平机制，能够达成基本的共识，能够为此迈出重要的步伐。
王毅指出，半岛核问题的核心是安全问题，安全问题的困境最重要的是由美国和朝鲜坐下来通过平等对话来找到解决问题的办法。而为了促进并实现这个进程，近二十多年来，中国一直在为之努力。
中国外交部长 王毅：我们认为这是解决半岛问题唯一的正确方向，也就是说，通过和平的手段通过对话的方式来政治解决，解决这个问题当然要实现无核化而且是全面的无核化，同时也要建立起半岛的和平机制，解决朝鲜方面合理的安全关切。我想任何人都不会怀疑中国在其中发挥的独特和重要的作用，这个作用还会继续下去。（央视记者 陈慧慧）
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