澳贸易部长:“一带一路”给澳大利亚企业带来机遇

原标题：澳贸易部长乔博：“一带一路”倡议给澳大利亚企业带来机遇

[环球网综合报道]澳大利亚贸易史蒂文•乔博6月6日在澳国家新闻俱乐部就澳贸易政策发表演讲，强调贸易对澳大利亚经济的重要性。在之后的记者答问环节，他应询对中澳外交及经贸关系的发展等问题发表了观点。乔博认为，澳中关系是全面、深入、强劲且有韧性的，关乎澳许多民众的生计。澳应以尊重的态度同中国保持接触，关注两国关系大局。

在记者会上，乔博回顾最近他对中国展开的访问活动时说：“我觉得这是一次非常成功的访问，它推动了中澳关系进一步发展。中国是澳最大的贸易伙伴，双边贸易额达到1750亿澳元。我此次访问的主要目的是签署澳参加中国国际进口博览会的备忘录，很高兴届时将率澳代表团出席。”他还表示，该博览会是中国政府履行扩大对外开放承诺的重要举措，也是促进澳商品对华出口的重要平台。

当现场有记者表示，当前澳大利亚红酒及牛肉产品对华出口出现“放缓”，未来是否其它行业也会面临该问题时，乔博回应表示，他对“放缓”这一说法并不认同。他说，实际上，过去三年内，澳对华出口显著增长。澳中自贸协定签署之前，澳葡萄酒对华出口约2.11亿美元，如今这一数字已逾10亿澳元。中国对澳葡萄酒关税则从协定签署前的14%将至目前的2.5%。到2019年1月1日还将降低为零。这对澳葡萄酒企业无疑是重大利好。他还表示，近期媒体报道澳葡萄酒对华出口清关滞缓只是个案，且问题正在得到逐步解决，不应对该问题下错误定义。

此外，乔博还表示，中国“一带一路”倡议给澳大利亚企业带来机遇。他说，他去年应邀赴北京参加“一带一路”国际合作高峰论坛高级别会议，并同中方签署了关于第三方市场合作的谅解备忘录，为澳企参与“一带一路“合作创造了机会。澳在项目融资、设计、建设、管理、维护等方面经验丰富，同中方签署第三方市场合作谅解备忘录符合澳商业利益，双方开展合作具体有巨大潜力。（实习编译：郑莉莉 王彤 审稿：谭利娅）

责任编辑：张玉