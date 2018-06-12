原标题：交通运输部：端午假期高速通行不免费

今天，交通运输部路网中心发布2018年端午全国公路网出行预测报告，2018年端午小长假从6月16日至18日三天，高速公路正常收费。拥堵分布呈“双峰”型。

端午假期，预计全国公路网整体路况较好，日拥堵分布特征呈现“双峰”型，预计假期第一天6月16日为出行高峰，9时-12时是出行高峰时段；尤其是10时-11时拥堵程度最高，预计全天拥堵延时指数较平日增长1%；受集中返程的影响，假期最后一天6月18日15时-21时为返程的高峰时段，峰值出现在16时-17时，预计全天拥堵延时指数较平日增长0.5% 。

一线城市周边高速公路易拥堵

端午期间，根据交通运输部路网中心的预测，一线城市、旅游省份以及省会城市周边的高速公路容易发生拥堵。

根据预测，端午期间，高速公路网省域拥堵高发地区主要集中在广东、北京、江苏、浙江、河北等交通出行需求旺盛或旅游自驾较为集中的地区；另外，由于天气炎热，端午期间踏水纳凉成为热门选择。自驾热门景区均为傍水景区。

端午期间，北京市、广州市、深圳市、上海市等一线城市及省会城市周边高速公路易发生拥堵。

预计高速公路交通流量较高的通道包括：京承高速河北段、大广高速北京段、河北段，莞佛高速广东段、京港澳高速湖南段，沈海高速江苏段、上海段、浙江段等。

预计交通流量较高的城市周边绕城高速包括：广州环城，成都绕城，上海绕城及杭州绕城高速等。

此外，车流量较大的服务区多集中于广东省、江苏省两个人口和旅游大省。

责任编辑：张建利