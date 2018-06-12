团十八大召开前拟调整的团省委书记(图)

原标题：团十八大召开前，拟调整的团省委书记

12日，福建省委组织部发布干部任前公示，现任团福建省委副书记（主持工作）的肖华鑫，拟提名为团福建省委书记候选人。

肖华鑫

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，福建调整团省委书记的时间点，为共青团十八大召开前夕。

6月5日，据《中国青年报》报道，经党中央批准，中国共产主义青年团第十八次全国代表大会将于近期在北京召开。大会将听取和审议团十七届中央委员会的报告，修改团的章程，选举团的十八届中央委员会。

6月6日，共青团十八大1529名代表人选名单正式向全社会公布，肖华鑫在列。

原任团福建省委书记为宿利南，他于2016年10月开始担任此职。今年2月，福建省政府研究决定宿利南任福建省电子信息（集团）有限责任公司董事长（法定代表人），团福建省委书记一职空缺至今。

肖华鑫出生于1974年6月，是福建长汀人，中央党校研究生学历，他长期在福建省工作。

公开履历显示，工作早期，肖华鑫曾任职龙岩市人大常委会办公室任职，2006年后任武平县委常委、宣传部部长，龙岩团市委书记，龙岩市新罗区委常委、副书记等职。

2011年11月，肖华鑫受组织选派，从福建省龙岩市新罗区委副书记任上，参加第六批援藏工作，任西藏林芝地区米林农场党委书记、场长。

据《西藏日报》报道，2013年7月，第六批援藏工作结束，肖华鑫原本可以回到生活环境、工作条件优越的福建工作，可他决定：“继续留任，延期援藏。”

肖华鑫在田间

据报道，肖华鑫一上任，就带领农场党委一班人沉到基层搞调研、听民声，不到两个月时间就确定了“做大一个龙头、 打造六大基地、建设三个中心”的“163”米林农场发展目标，全面推进人力、物力、财力和技术全方位、多层次的援藏工作。

在肖华鑫援藏的几年间，米林农场曾获得多个奖项。

2015年，他对西藏当地媒体表示，“既然有志而来，就要有为而归”，“还有一年时间第七批援藏工作就要到期，我要以时不我待、只争朝夕的精神，与干部职工同舟共济，为米林农场的发展作出更多实实在在的贡献。”

2015年4月，福建省委组织部发布任前公示称，福建省委研究拟确定肖华鑫为副厅级干部。2015年9月，肖华鑫被任命为西藏林芝市副市长。同月，他获得2015年西藏自治区民族团结进步模范个人称号。

据福建当地报道，由于高原反应，肖华鑫的睡眠受到严重影响，经常睡不到五个小时，十个指甲全严重变形。他随身带着复方丹参滴丸，觉得难受就自己偷偷吞几粒。“在西藏，开会讲一个小时的话都会气喘。”

2016年7月，肖华鑫援藏期满，返回了龙岩市。时任龙岩市委书记李德金与肖华鑫等援藏干部及其家属座谈。李德金表示，援藏干部从闽西老区远赴雪域高原，不负重托，不辱使命，用坚强的毅力和顽强的品质克服了重重困难，圆满完成了各项工作任务，充分展现了新一代苏区干部的良好精气神和政治品质、工作水平。

2016年8月，肖华鑫被任命为三明市副市长。

今年2月，团福建省委书记宿利南调离；5月14日，肖华鑫首次以共青团福建省委主持工作副书记身份公开亮相，出席了召开的共青团福建省委十三届八次全体（扩大）会议。

近期在京召开的共青团十八大将选举团的十八届中央委员会。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，共青团中央书记处第一书记一职目前暂时空缺。

十七届共青团中央书记处第一书记秦宜智于去年9月调任国家质量监督检验检疫总局副局长（正部长级）、党组成员。国家机构改革后，他担任国家市场监督管理总局副局长（正部长级）、党组成员。

责任编辑：余鹏飞