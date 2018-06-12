日在东南亚野心遇中国看家本领 只有这条正途可走

原标题：当日本在东南亚的“野心”遇上中国的“看家本领”，只有这条正途可走——

参考消息网6月12日报道 6月10日，马来西亚总理马哈蒂尔开始其上任后的首次外访，日本成为首个出访目的地。值得一提的是，11日由日方主办的第24届国际交流会议“亚洲的未来”开幕，马哈蒂尔还获邀登台演讲。有观点认为，此次日本方面邀请马哈蒂尔参会，背后亦折射出日本在东南亚经济方面的“野心”，以及与中国在基础建设投资方面竞争的意图。

据马新社报道，2017年，日本已成为马来西亚最大的直接投资者，投资总额高达130亿美元。在东南亚地区基础设施建设投资方面，日本《富士产经商报》认为，日本在这一地区的基建投资已领先中国。这家日本媒体还援引英国调查公司国际商务观察公司（BMI）的话称，本世纪初以来日本的基础设施建设投资（包含正在进行当中的）约为2300亿美元，而中国的基建投资只有1550亿美元。

▲6月11日，马哈蒂尔在日本东京出席“亚洲的未来”国际论坛。（视觉中国）

中国社会科学院日本研究所副研究员张晓磊在接受参考消息网采访时称，日本加大对东南亚投资说明中日间的竞争关系将长时间存在，中日的结构性矛盾短期内也无法消解，所以日本的对华政策有不可回避的竞争一面。另外日本战后对东南亚长期援助，在此区域有一定的基础，加大投资可以事半功倍。

不过，对于日本方面伸出的“橄榄枝”，马来西亚或许难以“照单全收”。据媒体报道，前往日本前，马哈蒂尔就曾向日媒“打预防针”称，他可能会提一个令日方头痛的问题——据日本媒体9日报道，马哈蒂尔表示，要呼吁各成员国对新版跨太平洋伙伴关系协定（TPP）进行审视，他认为目前的协议对马来西亚等小型经济体不利。

厦门大学南洋研究院学者黄飞在接受参考消息网采访时指出，一直以来，马哈蒂尔都比较欣赏日本经济发展模式，日本也是其重要经济伙伴之一。上世纪七八十年代，日本是东亚地区经济发展的“头雁”。在马来西亚，政府主导的一些大型经济工程堪称国民经济支柱，且与日本发展模式具有相似性。因此马哈蒂尔想通过借鉴日本模式、吸引日本投资来发展马来西亚经济也是意料之中的。马哈蒂尔上台以来虽然削减了一些中马合作项目，但此举并不代表其“反华”，更多只是出于国内政治经济问题考量。

有舆论指出，鉴于马来西亚等东南亚国家与中国的良好关系，以及中国在这一地区的投资基础，更多寻求与中国合作而非竞争，才是日本立足东南亚投资的出路，中日在东南亚也有着广阔的合作空间。张晓磊表示，在东南亚寻求与中国合作，对日本来说可以实现投入产出最大化，一方面，这符合当前中日关系持续改善的政治氛围，对安倍的内外政策是加分项；另一方面从经济上来说，中日在第三方的经济合作也符合日本的经济发展需求。

而对于日本在一些经济投资领域的合作意愿，中方向来持欢迎态度。中国方面多次明确表示，“一带一路”倡议是开放包容的，也是透明的，中国欢迎日本参与“一带一路”倡议合作，也希望与日本一道在“一带一路”倡议框架下进一步合作。促进中日两国企业在第三方市场开展合作，有利于拓展两国经贸合作，也有利于第三方经济发展。

责任编辑：张建利