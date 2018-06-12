首都机场将出现雷雨天气 通行能力预计下降40%

原标题：首都机场今日午后至明晨将出现雷雨天气 通行能力预计下降40%
据华北空管气象中心预报，受冷涡雷雨影响，6月12日午后至6月13日凌晨，首都机场将出现雷雨天气。受此影响，首都机场通行能力预计将下降40%。民航局空管局运行管理中心于发布首都机场航班延误黄色预警，提示驻首都机场各民航单位做好各项准备工作。
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