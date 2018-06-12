电池大战胜负已定？日媒:中企份额占全球六成以上

外媒称，中国企业正在席卷纯电动汽车（EV）电池市场。宁德时代新能源科技（CATL）在成立后的第7年成为全球最大车载电池生产商。包括全球第三大车载电池企业比亚迪（BYD）等在内，中国企业在全球车载电池市场占据六成以上份额。

据《日本经济新闻》网站6月11日报道，2019年，中国将实施要求汽车厂商必须生产一定比例纯电动汽车的政策，正式迎来真正的纯电动汽车时代，依托国家战略的中国企业已早早开始谋求掌握主动权。

▲资料图片：3月7日，福建宁德时代新能源科技股份有限公司研发中心内研发人员在分析数据。（新华社）

全球汽车厂商齐赴中国山区

报道称，5月中旬，记者来到中国南方的小城市福建省宁德市，发现丰田的技术人员进入了一栋建筑物。一位女员工（36岁）告诉《日本经济新闻》记者，“这一年，丰田等日系、还有欧美的大厂商经常来，来了几十次。”这里就是2017年成为全球最大车载电池厂商的宁德时代的总部。

周边除了宁德时代的总部外几乎什么也没有。道路上尘土飞扬，是中国典型的农村地区。为何全球汽车厂商都被吸引至此呢？一名日本汽车厂商的高管表示：“感觉纯电动汽车用电池领域胜负已定，决定今后让全球规模最大、又有资金实力的宁德时代为我们供应电池。”

▲资料图片：3月7日，工人在福建宁德时代新能源科技股份有限公司电芯自动化生产车间工作。（新华社）

过去曾是另一番景象。丰田等全球大型汽车厂商要么自主生产核心零部件电池，要么依赖技术实力占优势的日本或韩国大型电池厂商供货。但熟悉中国汽车市场的瑞穗银行主任研究员汤进指出，“这一战略已经渐渐行不通了”。

其背景是电池制造技术在最近几年快速进步，与液晶面板和光伏电池一样，“设备产业化”趋势愈发明显。能够进行大量生产、资金实力雄厚的企业越来越占据优势，技术领先的日韩企业的处境则越来越严峻。全球最大的汽车零部件企业德国博世2月因投资负担过重而决定缩小电池业务。

一路借东风占据市场优势

日经报道称，宁德时代成立于2011年，主营车载电池业务。

宁德时代从德国博世、大陆集团（Continental AG）、法国法雷奥集团 （Valeo）等全球零部件巨头大量挖来技术人员，与其他企业拉开差距，巩固基础。有相关人士表示“仅从博世就挖来了20人”。

在此基础上，宁德时代还与政府携手，借助以优厚待遇引进海外超一流人才的“千人计划”，聘请美国电池行业的权威博阁仁（Robert Galyen）担任首席技术官（CTO）。

宁德时代通过向宝马的SUV供货，从宝马吸收了电池技术，促进了自身的成长。目前，宁德时代以欧美车企为中心，与全球18家汽车厂商在电池领域建立了合作关系，今后海外纯电动汽车市场的扩大也将对宁德时代构成利好。

▲资料图片：宁德时代电芯自动化生产车间（新华社）

宁德时代2017年的电池出货量猛增至2016年的约2倍，达到12GWh（吉瓦时，1吉瓦时=100万千瓦时），到2020年将进一步增加至50GWh。这一出货量相当于近200万辆纯电动汽车的电池量。

与宁德时代一同成为领头羊的还有比亚迪。比亚迪同时开展车载电池和纯电动汽车业务。其作为中国纯电动汽车的先驱，占据国内纯电动汽车市场份额的首位。

中国2019年将开始实施新能源车积分政策，要求汽车厂商必须生产一定比例的纯电动汽车。达不到要求的厂商需从其他达到要求的厂商处购买“积分”。据推算，政策实施后比亚迪最初3年仅靠出售积分就能至少获利140亿元。预计比亚迪将活用资金实力，与宁德时代一同进一步拉开与其他厂商的差距。

▲在位于美国加州洛杉矶县兰开斯特市的比亚迪工厂内，工人在总装车间工作。

中国动力电池企业奋力急奔

英国《金融时报》5月报道称，中国的电动汽车供应预计将是全球锂需求的主要推动因素之一。高盛预计，到2030年，中国供应的电动汽车将占全球的60%，高于2016年的45%。

其实，早在国家新能源计划公布之前，很多企业已经在动力电池领域或崭露头角或奋力急奔。

《日本经济新闻》5月初报道称，宁德时代成为多家跨国车企巨头的电池供应商，尤其是进入他们的全球供应链体系意义非凡，标志着中国电池公司开始与日韩电池企业展开全球竞争。

▲宁德时代在车载用锂离子电池领域，迅速达到匹敌松下的规模。（日本《经济新闻》）

另一业界翘楚比亚迪是最早进行磷酸铁锂动力电池研发的车企之一，不仅为自己生产的新能源乘用车与客车配套磷酸铁锂电池，还为其他的客车企业供应电池。2017年，比亚迪在其乘用车业务上拥抱三元锂（又称三元聚合物锂电池，是指正极材料使用锂镍钴锰三元正极材料的锂电池）。

据报道，比亚迪筹划将动力电池业务分拆独立运营，向其他新能源车企供货。此招一出，比亚迪动力电池在乘用车市场上潜在客户，将是原来的数倍。根据比亚迪锂电事业部副总经理沈晞的说法，动力电池业务将在2018年底或2019年初拆分完毕，预计五年内上市。

此外，吉利、北汽新能源、上汽等厂商分别在近年投入汽车动力电池项目落户。

据报道，国内的动力电池企业沃特玛、国轩高科，都在努力拿下更多的市场份额。

在2017年，比克、孚能、智航等企业的业绩表现出了超高的成长性。分析人士认为，增长是源于他们专注于三元锂动力电池生产。

RWR咨询公司称，中国企业进行了逾10亿美元的锂矿交易，主要是汽车企业和汽车供应企业。而2016年的这一数字是零，2015年为1.78亿美元。

在这些交易中，长城汽车公司与澳大利亚皮尔巴拉矿业公司签署了一项协议，目的是确保五年的锂供应。

中国最大的电动汽车生产商比亚迪也与青海盐湖钾肥股份有限公司建立了伙伴关系，目的是从盐湖提取锂以生产电池。

▲上海蔚来汽车的新车“ES8”采用宁德时代生产的电池。（日本《经济新闻》）

责任编辑：张建利