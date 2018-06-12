陕西汉中监狱党委副书记龚献祥8日会议中因病去世

原标题：陕西汉中监狱党委副书记龚献祥8日在会议期间突发疾病去世

陕西省监狱管理局政治部宣教科相关工作人员在接受澎湃新闻记者电话采访时证实，陕西省汉中监狱党委副书记龚献祥6月8日在会议期间因突发疾病去世。

公开报道显示，龚献祥长期在陕西省监狱系统工作，去世之前还兼任汉中监狱旗下秦汉机械制造有限公司总经理职务。

去世前，龚献祥还在近期连续参加了多场公开活动。

例如，据法制网5月24日刊发的报道介绍，近日，陕西省汉中监狱人力资源办公室党支部和财供安全营销党支部组织全体党员前往中国人民解放军驻汉中某部驻地，与部队基层党支部共同开展以“增强国防意识 弘扬时代精神”为主题的党日活动。

报道提到，汉中监狱党委副书记龚献祥同志等领导作为支部普通党员参加了此次活动。

责任编辑：张申