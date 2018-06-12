副部降为厅级今又落马 涉及60多位领导干部

原标题：副部降为厅级今又落马，涉及60多领导干部

来源：长安街知事微信公众号

吉林省纪委发布消息，吉林省人大常委会正厅级退休干部周化辰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

关注时政的小伙伴应该都记得，周化辰并非普通的厅官，他于2011年升任吉林省人大常委会副主任，乃是副部级干部。此次接受调查，是周化辰第二次“落马”。

周化辰出生于1952年6月，2016年1月退休。2017年3月，他因严重违纪按正厅级确定退休待遇。

本来已经处罚过一回，如今再次接受调查，说明周化辰的问题很严重，而且最近又查出了新的线索。

周化辰在吉林省多个地市任过要职，包括敦化市委书记，延边州副州长，白山市长、市委书记和吉林市委书记。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，在以上几个地市，过去几个月查处了不少干部，包括：

白山市环保局原局长王大为，曾任白山市政府副秘书长、房地产管理局局长、住房和城乡建设局局长；

吉林市文化产业投资发展公司总经理王大勇，曾任吉林市城市发展有限公司（国开吉林投资有限公司）副总经理；

吉林省安监局副局长刘贵锋，曾任敦化市市长，和周化辰一同搭班子，周离开敦化后，刘接任市委书记；

长春市中级人民法院院长张德友，曾任白山市中级人民法院常务副院长、吉林市中级人民法院代院长；

吉林市纪委常委刘国瑞；

白山市委原副秘书长、办公室主任贺英；

白山市政府副秘书长、长白县政府原县长郑亨日。

这些干部在地方上都颇具“分量”，而且与周化辰渊源较深，他们很有可能是周化辰二次落马的“导火索”。

周化辰第一次被查，与“违规吃喝”有关，而且正是在中央巡视组对吉林“回头看”期间。

2017年2月27日至4月27日，中央第二巡视组对吉林省进行了巡视“回头看”。3月，周化辰因严重违纪按正厅级确定退休待遇。很显然，他撞到巡视组枪口上了。

6月30日的《吉林新闻联播》提及，“腐败分子反面案例触目惊心，特别是王珉、谷春立、周化辰等严重违法违纪案件……”这是周化辰落马消息首次公开披露。

9月，《中国纪检监察报》报道：（吉林）对省人大常委会原副主任周化辰案件涉及违规吃喝的20名党员领导干部问题线索进行核查，并顺藤摸瓜，另外查到40余名与之相关的省管干部，对每个人、每顿饭、每件事都认真核查，提出处理意见。”

可见，“违规吃喝”是周化辰落马的关键词，而且他的案件牵连甚广，涉及到60余名党员领导干部。

吉林省政府原秘书长刘喜杰曾与周化辰在白山搭班子，周化辰是书记，刘喜杰是市长，如今二人双双落马。

2008年，白山市委书记周化辰转赴吉林，出任吉林市委书记。他接的是徐建一的班。徐建一从吉林市委书记的任上转赴一汽集团任职，2015年3月，已经担任一汽“一把手”的徐建一落马被查，后来获刑十一年半。

周化辰离开白山后，接任市委书记的是李伟，他于2017年8月落马，最近刚刚作为反面典型上了《中国纪检监察报》。

王珉、孙政才、苏荣等“大老虎”都曾在吉林担任过主要领导职务，肃清他们的余毒，任重道远。

责任编辑：张申