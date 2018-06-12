国航飞机飞往新加坡金正恩返程途经中国?中方回应

原标题：外交部发言人集中回应朝美峰会“中方作用”

[环球时报-环球网报道 记者 郭芳]朝美领导人12日在新加坡举行历史性会晤。当天，“中方作用”成为中国外交部例行记者会被问到最多的问题。

有韩国记者关心，中方对于美朝签署的协议如何评价，中方为实现半岛和平将发挥何种作用？对此，发言人耿爽表示，今天中午，国务委员兼外交部长王毅在北京对记者表示，朝美两国相互对立甚至敌对半个多世纪，今天，两国的最高领导人能够坐在一起，进行平等对话，这本身就具有重大和积极的意义，就是在创造新的历史。中方对此当然欢迎和支持，因为这是中方一直期待和努力的目标。我们希望朝美领导人排除干扰，建立互信，克服困难，就推进和实现半岛无核化、推进并建立半岛和平机制达成基本共识，迈出实质性步伐。我们希望有关各方都能为此做出努力，中方将继续发挥建设性作用。

有记者问道，当前国际社会关心半岛如何从停战协定升级为和平协议，中方认为什么时候会是合适的时机做这件事，并将如何继续在半岛和平机制中发挥作用？对此，耿爽说，当前半岛问题政治解决进程正沿着中方提出的双暂停和双轨并进的思路和迈进。随着无核化进程取得积极进展，有关方面也应该在建立半岛和平机制，解决朝方合理安全关切方面采取积极措施。作为半岛事务重要的当事方和停战协定的缔约方，中方将有责任也有义务在实现半岛停和机制转换进程中发挥应用的作用。

日本NHK等多家媒体表示注意到，两架中国国航飞机正飞往新加坡。有消息称，朝鲜领导人金正恩将在返程时途经中国。他们就此询问中方能否证实此事？对此，耿爽用一句话予以回应：“应朝方的要求，中国民航将继续为朝鲜代表团提供有关服务。”

耿爽表示，国际社会高度关注朝美领导人会晤，中方也在密切关注形势发展，等到情况进一步明朗的时候，中方会在第一时间正式作出回应。

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