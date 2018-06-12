新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

女学生遭5女1男殴打 上海嘉定人民检察院提前介入

女学生遭5女1男殴打 上海嘉定人民检察院提前介入
2018年06月12日 17:29 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：上海市嘉定区人民检察院提前介入嘉定学生被殴打案

　　上海检察微信公号6月12日消息，6月8日下午，上海市嘉定区发生一女学生被殴打案。现6名涉案嫌疑人（5女1男，其中3人为在校学生）已被抓获，嘉定区人民检察院已于第一时间指派专办未成年人刑事案件的检察官提前介入该案，引导公安侦查取证，依法维护未成年人合法权益。

　　（原题为《上海市嘉定区人民检察院提前介入嘉定学生被殴打案》）

责任编辑：张申

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区