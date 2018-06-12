女学生遭5女1男殴打 上海嘉定人民检察院提前介入

原标题：上海市嘉定区人民检察院提前介入嘉定学生被殴打案
上海检察微信公号6月12日消息，6月8日下午，上海市嘉定区发生一女学生被殴打案。现6名涉案嫌疑人（5女1男，其中3人为在校学生）已被抓获，嘉定区人民检察院已于第一时间指派专办未成年人刑事案件的检察官提前介入该案，引导公安侦查取证，依法维护未成年人合法权益。
（原题为《上海市嘉定区人民检察院提前介入嘉定学生被殴打案》）
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