台商呛声蔡当局：若百姓吃不饱 还谈啥别的发展

台商杨政城。（图：中评社）

海外网6月12日电 台湾民进党近来支持率持续下滑，其铁票仓高雄也出现不满的声音。近日台湾“裤子大王”杨政城在接受港媒采访时表示，台湾经济每况愈下，高雄20年来更是一年不如一年。“如果百姓吃不饱，三餐都无以为继，还谈什么其他发展？”

据中评社报道，杨政城认为台湾经济不景气在于当局政治斗争造成过多内耗，此外民进党上台后两岸关系僵化也是阻碍经济发展的重要因素。杨政城表示，“政府每天拼政治不拼经济，那真是台湾百姓的悲哀”。

杨政城表示，前任领导人马英九促成两岸关系改善时，赴台游客大增。自己抓住商机发展饭店并赚到了钱。但这两年民进党上台后两岸关系紧张致使大陆游客锐减，台湾南部其他饭店都受到很大影响。

报道称，杨政城发迹于台湾南部，事业由最初的男性服装扩展为后来跨成衣、旅馆、药妆的商业版图。其服装品牌“裤子大王”全盛期在台湾拥有38家直营店，如今已萎缩至20余家。其名下饭店也因赴台游客减少而没有太多收益。

今年杨政城以无党籍身份投入高雄市前镇小港区市议员选举，主打诉求为“政治可亲、城市有爱，心中无蓝绿，只求是非黑白”。杨政城称，“民进党在高雄执政20年够了，政党政治固定时间洗洗牌是百姓的基本常识，否则绝对权力必将使人绝对腐化”。

此外，杨政城对民进党在高雄的政绩也颇有微词。“现在高雄市负债全台第一，根据《银行法》规定，一般企业只能跟银行借贷其资本额的5%，超过这个比例就会违反银行法规。”他认为高雄选民应该要抛开政党或颜色的意识型态，民进党在高雄掌权多年，也可以让国民党试试了。

然而杨政城并非“绿营票区”第一个对民进党表达不满的人，此前亦有民进党内部人士对蔡英文当局不顾民生沉迷政争表达了不满。

据“中时电子报”报道，前台南县长苏焕智5月8日在社交平台表示自己已经退出民进党，并将以无党籍身份参与台北市长选举。他表示此举是因为蔡英文“执政”2年来，台湾一片凋零，经济停滞、民生不振。苏焕智表示，蔡英文和民进党为了台北市长选举内斗，却不肯花费时间解决台湾经济、劳工、人口老龄化等实际问题。

责任编辑：张建利