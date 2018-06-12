外交部：朝美领导人会晤取得的成果符合中方期待

朝美领导人会晤顺利举行并取得了积极成果。这是推动朝鲜半岛无核化和政治解决进程取得的重要进展。我们对朝美两国领导人作出的政治决断表示高度赞赏，对会晤取得的成果表示欢迎和支持，对有关各方为推动会晤取得成功所作努力予以积极评价。

实现半岛无核化，结束持续六十多年的敌视与对立，谋求半岛和地区的持久和平与繁荣，符合时代发展潮流，也是国际社会的普遍呼声。此次朝美领导人会晤及其取得的成果，是向着上述目标迈出的正确而重要的步伐。

中方坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平与稳定，坚持通过对话协商解决问题，为此作出了不懈努力。一段时间以来，半岛形势出现的重大积极变化，特别是朝美领导人会晤取得的成果，符合中方期待。我们希望并支持朝美双方落实好两国领导人达成的共识，推进后续协商，进一步巩固和扩大成果，使政治解决半岛问题成为可持续、不可逆的进程。

中方作为半岛近邻和重要一方，愿同有关各方一道，继续致力于实现半岛无核化和建立半岛和平机制。

责任编辑：张建利