亚洲第一造岛神器“天鲲号”海试成功 全自主设计

原标题：“天鲲号”海试成功，造岛神器朝“深蓝”更近一步

6月12日上午11时15分，“天鲲号”回到了港口。

在经历了近4天的海上航行试验后，此次随行海试的建造组组长王健兴奋的在朋友圈写了首词：

浪淘沙·花鸟山

号笛长鸣又升帆，披荆斩棘，再征花鸟山。排障除难不畏险，信心饱满。

任凭浪涌接踵来，勇往直前，遨曵数百舟轮间。朝霞映照返航路，天鲲凯旋！

在“天鲲号”海试之前，王健告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），“试航肯定没有问题，但或许有意外情况出现，我们监造组有信心。”

记者从中交天津航道局（以下简称“天航局”）了解到，在海试期间，“天鲲号”的动力系统和推进系统等诸多设备均成功经受了海洋环境考验，向成为一艘真正的疏浚利器迈出关键一步。

“天鲲号”在浙江花鸟山海域海试。 本文图片均为天航局提供

疏浚人的梦与荣耀

疏浚，在中国漫漫历史长河中早已有之。

大禹治水、李冰父子修筑都江堰、隋朝开凿大运河，这些古老的故事正是中国疏浚业的缩影。

而中国近现代疏浚业的开端，要从1897年海河工程局（天航局前身）在天津成立时算起，至今已有121年。

在这个两个甲子的变迁中，中国疏浚船的发展经过了国外垄断、师夷长技、自主研制三个阶段。

海河工程局于1902年从荷兰购进了首艘挖泥船，这一时期的疏浚船舶主要以购置为主，装配、建造为辅。

中华人民共和国成立后，国家于上世纪60年代末开始增拨基建投资，逐步充实船舶设备。疏浚船舶设备基本上是以进口为主，建造资金大多依赖于国家无息贷款的扶持。

2000年以后，中国自主创新能力得到明显提升，由起初国产化改造到完全可以自主设计建造，实现了质的飞跃。在此期间，我国还成功建造了数艘万吨级以上的耙吸式挖泥船，最大的耙吸式挖泥船“通途号”舱容可达20000立方米。

直到2017年11月3日，我国自主设计建造的“天鲲号”缓缓驶出船坞，缓慢而又沉着地驶向江海交汇处，这艘新晋“亚洲第一”，承载了多少疏浚人的梦。

“天鲲号”船长140米，宽27.8米，最大挖掘深度可达35米，能以每小时6000立方米的速度将海沙、岩石以及海水混合物输送到最远15000米的地方。

天航局工作人员告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），“天鲲号”融合了当前世界最新科技，各项性能指标均超过现役亚洲第一大自航绞吸挖泥船“天鲸号”。

此外，“天鲲号” 采用全电力驱动型式，挖掘系统能力位居世界前列，输送系统能力世界第一，适应恶劣海况的能力全球最强，35米的最大挖掘深度居世界前列、亚洲第一，全球首创在重型自航绞吸船配置钢桩台车/三缆定位双定位系统。

这么多“地表最强”集于一身，网友也给起了“天鲲号”众多昵称，其中最具代表性的便是“造岛神器”、“地图编辑器”。

“天鲲号”建造组组长王健投身疏浚业已达36年，而他最得意的作品，就是“天鲲号”。

“天鲲号”监造组组长王健（左一）与副组长冯长华在海试中查看运转情况。

王健曾在接受澎湃新闻专访时表示，“这辈子一直在跟挖泥船打交道，从参加工作那天起，一直到现在。刚参加工作时，（天航）局里有6条疏浚船，其中只有一条国产的，而且经常出毛病。”

“目前世界上造疏浚船数量最多的是中国，而且出口到印度，出口到伊拉克，出口到伊朗，咱们只用了十几年的时间，就把这个历程完成了。”王健说。

“我每天都要上船去走一圈，特别自豪。这可能是我这一生中分量最重的作品了。我就想为咱们国家疏浚装备事业做点贡献，为咱们国家在疏浚装备的技术、生产能力或制造能力上，能超过欧洲。”

此外，王健还告诉澎湃新闻记者，“到这里来做监造组长，是我自己要求来的，因为经历5年的研制，我对这条船有感情。”

这也是“天鲲号”结束海试返航后，王健就在朋友圈“发表”了自己的词的原因。

不仅仅是王健，监造组副组长冯长华也将自己的一生，交给了中国疏浚。

1955年出生于天津的冯长华，自1977年参加工作后，就一直在和疏浚船这个行业打交道。在长达三十多年的职业生涯中，冯长华从疏浚船的实习生、加油工到轮机长，再从陆地的船舶管理到疏浚船监造。

2015年，本应安享退休生活的冯长华被返聘回“天鲲号”监造组，继续为国造船。

冯长华表示，“‘天鲲号’是我国第一条自主研发，自主设计建造的船，我们属于工程技术人员，有船舶制造的经验和经历，所以在技术上对于这条船是可以发挥我们的一些技术专长的。”

经历了近4天的海上航行试验后，“天鲲号”缓缓靠岸。

中国疏浚迈向深蓝

如今，“天鲲号”已经完成了开工、下水、码头系泊试验、海试。

海试返航后，再进行一些调整和测试，就可以交付使用。

自2017年11月3日下水后，“天鲲号”又历经了7个月的打磨锻造。

天航局方面透露，7个月来，“天鲲号”先后完成了全船液压管系安装，船舶舾装涂装工作，构建分布全船电力系统，柔性钢桩台车轨道的加工，钢桩台车安装，主辅钢桩安装及倒桩试验，气动减震系统安装调试，推进系统调试及全船动力系统安装调试等各种设备的安装调试，并完成船舶倾斜试验，为保障本次海试的成功奠定了基础。

“天鲲号”在交付后如何大展神威？

曾担任“天鲸号”船长， 借其丰富的经验再次掌舵“天鲲号”的张燚告诉记者，“我希望以后在岛礁建设中，‘天鲸号’和 ‘天鲲号’两条船能够双剑合璧，创造佳绩。”

中国交建党委宣传部副部长查长苗曾在接受澎湃新闻采访时力挺“天鲲号”：“‘天鲲号’的性能是挖掘能力强，所谓挖掘能力强就是两个指标，一是能挖更硬的石头，二个是挖掘产量更高，不管在哪里施工，速度更快，效率更高。”

查长苗还表示：“将来海洋工程需要我们造什么样的船，我们就造起来。”

“天鲲号”监造组副组长冯长华表示，“中国也算疏浚的大国了，现在正在向疏浚强国迈进，最主要的就得靠装备先进和技术上的先进，在不久的将来走出海外，迈向深蓝。”

澎湃新闻了解到，此次“天鲲号”成功海试返航后，将解决试航期间发现的一些系统问题，然后为下一步挖泥试验做准备。

责任编辑：余鹏飞