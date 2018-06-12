原标题：中央纪委公开曝光八起违反中央八项规定精神问题

日前，中央纪委对8起违反中央八项规定精神典型问题进行公开曝光。这8起典型问题是：

宁夏回族自治区党委机关事务管理局局长武晋斌违规接受公款宴请问题。2016年8月6日晚，武晋斌与家属、朋友一行6人因私出行，违规接受固原市机关事务管理局领导公款宴请，共计消费2480元。2017年3月8日中午，武晋斌一行5人因公出差返回途中，违规接受固原市机关事务管理局领导公款宴请，共计消费2666元。武晋斌受到党内严重警告处分，并退赔相关费用，其他责任人受到相应处理。

河南省气象局原党组书记、局长赵国强接受超标准公务接待问题。2017年3月16日，赵国强等人到洛阳市气象局调研，当晚接受该单位超标准接待，共计消费5332元，人均消费761.7元，其中违规饮用3瓶高档白酒共计3930元。当天，赵国强等4人入住洛阳市某酒店，4人当晚住宿费共超出标准322元（其中赵国强个人超出标准118元）。以上费用均由洛阳市气象局采取拆分单据、伪造公函、虚列会议费等方式公款报销。赵国强还存在其他违纪问题。赵国强受到党内严重警告处分，其他责任人受到相应处理。

吉林省吉林市龙潭区新吉林街道办事处党工委书记刘宪峰违规组织公款吃喝问题。2017年4月至11月，经刘宪峰同意，新吉林街道以虚开发票的方式，套取现金11300元，用于单位宴请和聚餐。刘宪峰受到党内严重警告处分，其他责任人受到相应处理。

浙江省温州市瓯海区商务局原党组成员、区粮食局原副局长戴伟忠接受管理服务对象安排的旅游问题。2017年6月，戴伟忠等人到浙江诸暨、江苏沭阳公务出差，戴伟忠携家属同行，期间赴诸暨、南京等景区旅游，景点门票和部分餐费1000余元由随行的管理服务对象支付，其他旅游相关费用12825元分别在区粮食局和下属单位报销。2017年7月，戴伟忠到舟山开会，携家属同行，违规要求下属单位租车并安排驾驶员，相关费用共计2950元在下属单位报销。戴伟忠还存在其他违纪问题。戴伟忠受到党内严重警告处分和免职处理，并退赔相关费用。

湖北省武汉市江汉区常青街街道党工委原副书记、办事处原主任易干军违规组织公款吃喝等问题。2018年1月14日至2月7日，易干军在担任常青街街道办事处主任、某房屋征收指挥部指挥长期间，先后组织私人朋友和区内其他单位人员在该指挥部食堂违规宴请、聚餐10次。用公款赠送礼品礼金，折合金额共计1万余元。易干军受到撤销党内职务、行政撤职处分，其他责任人受到相应处理。

湖南省株洲市城发集团原党委副书记、董事长廖晖违规收受礼品礼金等问题。2017年6月至2018年2月，廖晖在担任株洲市城发集团公司党委副书记、董事长期间，先后收受可能影响公正执行公务的礼金2笔共8000元、购物卡3次7张面值共7000元、高档香烟17条、高档女包1个，均未按规定登记、上交。廖晖还存在超标准配备、使用办公用房等问题。廖晖受到撤销党内职务处分，违规收受的礼品、礼金、购物卡等被收缴。

四川省遂宁市大英县河边镇波思村党支部书记王清胜借操办其子婚宴违规收受礼金问题。2018年2月13日，王清胜为儿子举办结婚宴，共办宴席29桌，违规收受了波思村低保户、贫困户、五保户共12户村民所送礼金共计2200元。在组织调查前，主动退还了违规收受的礼金。王清胜受到党内严重警告处分。

光大银行呼和浩特分行营业部原党支部书记、副总经理张莉军组织公款出国旅游问题。2017年5月至6月，在张莉军主持营业部工作期间，同意该部组织26名员工分四批赴斯里兰卡旅游，并以奖励费的名义公款报销了10名员工共计25532元的旅游费用，其他人员旅游费用因组织调查尚未公款报销。张莉军受到党内严重警告和记大过政务处分，被免去现职，其他责任人受到相应处理，并责令退回公款报销的费用。

中央纪委有关负责人指出，上述8起问题大部分发生在2017年以后，有的甚至发生在党的十九大之后。这些问题反映出，在高压态势下一些地方和单位特别是少数基层单位压力传导不到位，仍有少数党员干部纪律和规矩意识淡薄，心无敬畏、行无规矩，不收敛不收手。这些问题的查处，释放了对“四风”问题越往后执纪越严的强烈信号，表明了相关地方、单位党组织和纪检监察机关持之以恒正风肃纪的坚决态度。

中央纪委有关负责人强调，上述8起问题中，有的变换手法，把餐桌摆到内部食堂当幌子，掩盖公款吃喝的事实；有的坦然接受管理服务对象的宴请、礼金和旅游安排，既违反了廉洁纪律，又破坏了“亲”“清”的政商关系；有的借喜庆事宜收金敛财，甚至向贫困户、低保户伸手，陈规陋俗屡禁不改；有的组织公款出国旅游，慷公家之慨；有的单位一把手带头违纪，带坏了单位风气。这些受到处理的党员干部，教训极为深刻，广大党员干部必须引以为戒，时刻反躬自省。

中央纪委有关负责人指出，当前“四风”问题反弹回潮的隐患仍不容忽视，落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作必须久久为功、毫不松懈，各级纪检监察机关必须保持定力、耐力，一个阶段要盯住一个阶段的突出问题、把握一个阶段新的特点，持之以恒、善始善终、涵养成风。要紧盯“四风”问题，密切关注其新动向新表现，盯住重要节点、重点领域和岗位、关键环节，抓具体、补短板、防反弹，持续强化监督执纪问责，将依纪监督和依法监督相结合，把纠正“四风”工作覆盖所有行使公权力的公职人员，把压力持续传导至基层各党组织、各单位。广大党员干部，特别是领导干部要切实加强党性修养，不断提高自身免疫力，带头履职尽责担当，带头遵规守纪守法，使党的优良传统和作风内化于心、外化于行，成为日常习惯和自觉遵循。

中央纪委有关负责人再次强调，端午假期将至，各级纪检监察机关要继续强化监督检查，对节日期间顶风违纪行为、触碰“红线”的人和事，坚持露头就打、快查严办、精准发力，对违规违纪问题一律从严处理，决不手软、姑息，营造风清气正的节日氛围。

责任编辑：余鹏飞