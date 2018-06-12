蔡英文对台湾有"贡献"？台网友:让咱适应两岸统一

蔡英文（台媒资料）

海外网6月12日电 蔡英文上台两年以来，许多政策惹议，民众不满声音高涨。台湾网民感叹，蔡英文虽然执政不行，但是“空心菜”对台湾还是有贡献，让台湾人民提早适应两岸统一罢了。

台湾《联合报》对蔡英文的行为质疑称，上任两年多以来，蔡英文和蔡当局始终不认为自己坚持的台湾价值路线有任何错误，不认为需要修正不承认“九二共识”的所谓“台湾主体观”，反而都将矛头指向大陆，认为“错都在对岸”，而且愈骂愈凶。蔡当局甚至一边追杀国民党，一边还喊团结，难道蔡英文对于台湾内部所谓不团结真的“很难理解”吗？

台湾竞争力论坛发布了2018年上半年台湾民众的一个认同调查，结果显示，超过八成六的民众认同自己是中华民族，近五成二的民众认为自己是中国人，超过六成的民众认为未来两岸会统一。

政治评论员唐慧琳则表示蔡英文最大的贡献是给台湾人讲笑话。例如“民进党是很憨厚的政党”，“我是台军的靠山”，“现在优化了年金制度”，幽默感还是很足的。

台湾网友评论（脸书截图）

台湾网友则愤怒道，蔡英文最无耻，最无能，最贪，自会骗，最会耍智障，就是没有幽默感！

台湾网友评论（脸书截图）

也有台湾网友补充道，她还有贡献就是，最会做假新闻，最会恐吓百姓，无耻是无下限的。

台湾作家吴祥辉直言蔡英文面对两大问题，第一，蔡英文现在做任何事情都引不起台湾人鼓掌的兴趣。第二，民进党支持者发现自己成意见少数，逐渐趋于沉默。

责任编辑：张建利