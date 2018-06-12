涉案金额超500亿查处658户企业 四部门联手破大案

原标题：[关注]涉案金额超500亿，查处658户企业！四部门联手破了起大案

日前，深圳市国税、公安等部门联手破获一起涉案企业众多、违法手段隐蔽、涉及地区较多、链条和环节复杂、由职业团伙实施的特大虚开增值税发票案件，共查处企业658户，涉案虚开金额超过500亿元，抓获64名犯罪嫌疑人。

据了解，这起代号“海啸1号”的案件，是由税务、公安、海关及人民银行四部门通力合作，历时半年最终得以侦破。目前，相关犯罪嫌疑人已经移送司法机关起诉。

国家税务总局有关负责人介绍，2017年初，在国内不少地方，连续有多家企业向税务和公安等部门反映，自己企业海关进口缴款书（俗称“海关票”）的信息被盗用，其中不乏多家大型国有企业。

海关进口缴款书全称“进口货物增值税专用缴款书”，是企业进口货物缴纳增值税后，海关开具给企业的缴税凭证，可由进口货物的企业用作进项抵扣税款。根据规定，一份缴款书只能被抵扣一次，一旦被盗用抵扣，意味着那些真正从事进口货物的企业将面临重大损失。

这样的情况在多地、短时间内集中爆发，十分异常。税务总局、公安部、海关总署集中研判后，初步确定这些企业的海关票有21万份之多，涉及20多个关区，信息被1022户企业冒用抵扣，其中515户在深圳，占总数的一半，是作案重灾区。通过对这515户企业调查发现，它们都是“非正常户”企业，实际经营地点和注册地点不符，属于名副其实的“空壳企业”。

通过数据分析，发现案件来源很多在广西凭祥地区。深圳国税稽查局联合深圳市公安局派专案人员先后多次乔装前往，从外围对当地一些报关行暗访摸查，发现凭祥地处中越边境，辖区内各类口岸多，边贸交易繁荣。有些报关行利用代理进出口贸易及报关业务的便利条件，大肆收集、非法盗取海关信息，贩卖给深圳一些不法分子以获取利益。

当前，我国增值税实行凭票抵扣政策。一些不法分子利用非法获取的海关票信息，通过变换商品类型名称等手段，把发票提供给没有真实购买货物的企业，用于增值税进项税款抵扣凭证，致使用票企业大量偷逃国家税款，危害极其严重。

经过税警联合专案组4个多月的前期侦查，梳理疑点线索、人员资讯超过30万条，排查甄别涉案企业人员近500人，辗转广西、广东等多地，最终查明了案情。

专案组发现，这起虚开案件貌似一个案子，实际上里面嵌套复杂、盘根错节，最终共查获10个犯罪团伙，包括以许某等人为首的2个兜售海关票团伙；以廖某、蔡某等人为首的7个虚开团伙和以陈某为首的1个虚开、骗税团伙。这些团伙组织结构稳定、分工明确，上下游团伙相互勾结作案，手法隐蔽多变，尽其所能逃避税务部门的监管和稽核。

据专案组介绍，广西凭祥地区的一些报关行及深圳许某控制的外贸公司，负责收集商家进口货物不需要抵扣的海关票信息，并以票面金额的1.5%至2.3%卖给深圳的不法中介。这些货物一般为水果、木材、海鲜、冻肉等，都是按13%的税率收取增值税的货物。随后，深圳的不法中介再按票面金额的2.35%至2.8%卖给深圳地区虚开团伙。

虚开团伙根据深圳、重庆、成都等多个下家的需要，开出虚假增值税发票，并以票面金额的5%至5.5%收取手续费，下家们则将这些虚开的增值税发票用于抵扣，达到少缴税款的目的。

2017年8月下旬，深圳国税提请国家税务总局稽查局对涉及全国的3万余户受票企业实施协查处理，截至2017年12月31日，全国累计查补税款、罚款达29亿元，入库总额21.9亿元。

国家税务总局稽查局副局长于海春表示，“海啸1号”税案是在税务总局稽查局与公安部经侦局直接指挥下，深圳市国税局联合市公安局破获的深圳市历年来规模最大、团伙最多、抓获犯罪嫌疑人最多的虚开增值税专用发票案件，取得了重大战果。

不法分子虚开增值税发票牟取私利，严重扰乱了正常的经济秩序，损害了国家和守法企业的利益。为了有力打击虚开、骗税不法行为，2016年以来，国家税务总局、公安部、海关总署和中国人民银行四部门建立协作机制，开展联合行动。

据了解，“海啸1号”专案就是一个“税警关银”四部门紧密协作的典型案件。深圳市国税局稽查局副局长黄凯明表示，公安发挥侦查优势，海关发挥情报和数据优势，对相关的海关缴款书等海关报款数据做统一取证，人民银行发挥反洗钱的资金监管优势，提高了对案件查处的力度和效果。

“2018年，税务总局还要会同公安部、海关总署和中国人民银行，在全国范围内深入开展跨部门、跨区域打击虚开骗税专项行动，集中全国税务机关的精干力量‘查大案、办铁案’。形成虚开骗税一起打、上下游涉案企业一起查的联动打击模式。”于海春说。

责任编辑：张建利