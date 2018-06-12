广东反腐 共事超20年的这三人连续落马

原标题：广东反腐，共事超20年的3人连续落马

12日下午，据广东省纪委监委消息：省委台湾工作办公室原副巡视员王克涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，在此之前，王克的两位老领导已经落马。

6月4日，广东省政协原常委、港澳台委员会原主任陈国兴落马。陈国兴曾任广东省委台办副主任、主任。

5月15日，广东省委台湾工作办公室原副主任侯振富落马。

公开履历显示，陈国兴、侯振富、王克3人，长期在广东省委台办工作，3人共事多年。

王克出生于1956年3月，工作早期曾在湛江地区水电局任职。1982年，他从中山大学哲学系哲学专业毕业后，进入广东省公安厅工作。

1990年10月，王克由广东省公安厅转任广东省委台办，任经济处科员，4年后开始任经济处主任科员。2000年2月，王克调任省委台办联络处副处长后任省委台办联络处调研员。2008年6月任广东省委台办联络处处长，2015年任广东省省委台办副巡视员，直至2016年4月退休。

陈国兴与王克进入广东省委台办的时间相同，他也在1990年由广东省省宗教事务局综合秘书组组长，调任广东省委台办，任经济组组长。陈国兴后任省委台办经济处处长，1999年开始任省委台办秘书人事处处长。

2001年1月起，陈国兴任广东省委台办助理巡视员、机关党委副书记，2003年6月起任省委台办副主任，2007年4月开始任省委台办主任。

2008年1月起，陈国兴还兼任广东省政协常委、港澳台委员会副主任，2016年1月起兼任省政协港澳台委员会主任。2016年9月卸任广东省委台办主任一职。今年1月起，不再担任省政协常委、港澳台委员会主任。

侯振富则于1995年9月进入广东省委台办，他由广东外语外贸大学调任广东省委台办秘书人事处，任副主任科员。1997年1月后，侯振富任广东省委台办联络处副主任科员、主任科员，2004年1月起，任广东省委台办联络交往处副处长。

2008年6月，侯振富出任广东省委台办秘书处处长。2013年8月，侯振富任广东省委台办副主任，晋升副厅级。

也就是说，陈国兴与王克从1990年就开始共事，侯振富与这两人从1995年开始共事，直至今年3人落马。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，去年3月至4月，广东省委第一巡视组曾对广东省委台办进行了巡视。

巡视反馈指出省委台办班子发挥管党治党的核心领导作用不够，存在“重业务、轻党建”问题，一些领导干部贯彻中央和省委的重大决策部署不够坚决，违规进行办公楼装修工程，“小金库”问题依然存在。

此前，巡视组还指出，广东省委台办领导班子对党风廉政建设工作重视不够，落实监督责任不力；保密工作存在薄弱环节，思想教育不到位；发展党员工作不规范，个别党员预备期未满一年转正；一些退休领导干部违规在社会团体兼职取酬；一些领导干部少报、漏报个人有关事项；部分领导干部办公用房面积超标问题整改不及时。

责任编辑：余鹏飞