北京鸭流落百年重回家 中企15亿收购英国樱桃谷鸭

原标题：大手笔！“北京鸭”流落百年重新回家，中国公司15亿元收购英国“樱桃谷鸭”！

它处在欧洲的边缘，一天之内，你就能开车穿越整个国土。

它在17世纪就确立了世界头号海上强国的地位，18世纪率先踏上了工业革命的车轮，19世纪一度成为世界头号经济强国。

它今天依然包罗万象，繁荣而又优雅迷人。

它，就是英国。

每年从中国获利数亿元的英国“樱桃谷鸭”竟然是“北京鸭”

2018年2月28日的一场暴风雪，让英国遭遇了24年来最寒冷的一个冬天，吴威和陈敏再次来到位于英国东北部的北林肯郡，此行的目的，是为了一只大家再熟悉不过的鸭子。

中信农业投资总监 吴威：我们中国人大概平均一人每年吃三只鸭，三只鸭子里面估计有两只，都是这些鸭子的后代。

中国是世界上最大的鸭肉生产国和消费国，鸭的养殖量世界第一，存栏量约占世界的60%，其中商品代白羽肉鸭出栏量约30亿只。但很多人不知道，长期占据着我国肉鸭市场超八成份额的“樱桃谷鸭”，育种技术和专利一直掌握在英国的樱桃谷农场手中。

樱桃谷鸭虽然生长在英国，若论祖籍，他们可是地道的“北京鸭”。1873年，美国人詹姆斯在中国的北京地区，发现了一种全身长满白色羽毛的肉鸭，他把这款北京鸭从天津运至美国。后来，英国人又将北京鸭的种蛋引入英国，从此这种全身白羽、生长速度快、食用口感好的“北京鸭”，开始慢慢占领了欧美肉鸭市场。

1957年，英国北部一个商人约瑟夫·尼克森发现养殖“北京鸭”的商机。

20世纪80年代是“樱桃谷”的巅峰时代，全球肉鸭市场的70%已经被“樱桃谷”占据，当时的尼克森风光无限，不仅获奖无数，还经常成为英国皇室和贵族的座上宾。

或许是北京鸭终归要回到自己的故乡，90年代，约瑟夫·尼克森的身体每况愈下，但手中的这份事业，无人继承也无人能胜任。尼克森做出了一个决定，把“樱桃谷”卖给17家信托公司。

两年前，一家基金公司在英国市场上挂出了准备出售 “樱桃谷”肉鸭的消息，中国的中信集团和首农集团同时注意到了市场上的这一细微变化，英国樱桃谷鸭仅凭种鸭基因、知识产权和技术专利，每年就从中国获利高达数亿元人民币。而首农本身就是北京鸭最大的养殖企业和烤鸭原料供应商，这将是让在海外流转了多年的北京鸭，真正回家的绝佳机会。

首农股份董事长 尹彦勋：我们盼望着有一天我们有自己的育种能力，甚至能够在国际上领先，这一天我觉得终于到来了。

丝绸之路上的投资收购，虽然今天已经是常态，但任何一次商业上的动作，都有着独特的法律规定，文化认同。

在众多买家之中，首农和中信雄厚的实力吸引了英国人的关注。樱桃谷公司的首席执行官阎新建，是一位在英国生活了三十多年的华裔，面对着中国数一数二的农业公司，面对着有雄厚资本实力的金融投资公司，他知道英国的“樱桃谷”需要的就是这样的伙伴。

英国樱桃谷农场有限公司首席执行官 阎新建：我们八十年代进入中国市场的时候，中国当时所养的白羽肉鸭，白羽北京鸭没到五千万（羽），现在是三十多亿（羽），六十倍到七十倍的发展。

2017年9月11日，首农集团与中信农业联手宣布，中国公司以15亿人民币价格收购英国樱桃谷农场有限公司100%股权。这标志着“北京鸭”这一百年前流失的品种通过海外并购，终于回归中国，由此，一项国际先进的育种技术将在一个更大的市场上为更多消费者提供服务。中国资本合作共赢，互惠互利的目标最终敲定了中英两国之间这桩收购。

中国驻英国大使 刘晓明：特蕾莎·梅首相再次表示，英国非常支持一带一路，而且认为一带一路为亚洲和世界的繁荣，提供了巨大的机遇，那么英方也准备计划用250亿英镑来支持一带一路的建设，而且也跟中方共同成立了一个十亿美元的基础设施的基金，我也欢迎更多的中国企业到英国来寻找投资兴业发展的机会，中国大使馆会全力为他们服务。

责任编辑：张建利