1落马1被免 这个县连续两任县委书记都出事了

原标题：1落马1被免，连续2任县委书记都出事了

11日晚，据内蒙古自治区纪委监委消息：内蒙古自治区扶贫开发办公室党组成员、副主任王幂生涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，任现职前，王幂生曾于2011年12月至2015年12月担任任兴和县委书记。王幂生调任内蒙古自治区扶贫开发办后，兴和县委书记由刘政担任。今年5月底，刘政已被免职。

王幂生出生于1965年9月，是内蒙古察右中旗人。工作早期，他曾任卓资县任职。2000年，他调任集宁市委常委、办公室主任，后任集宁市副市长、集宁区副区长。2005年，他出任乌兰察布市城市建设投资开发有限公司经理、市城建委副主任、党组成员（正处级），4年后任乌兰察布市金融办主任、城市建设投资开发有限公司经理、土地储备中心主任等职。

2011年12月，王幂生调任兴和县县委书记，彼时的县长是刘政。2015年12月，王幂生调任内蒙古自治区扶贫办党组成员、副主任。2个月后，刘政接替王幂生担任兴和县县委书记。

今年5月底，兴和县县委书记刘政和县委副书记、县长李建军因在脱贫攻坚工作中推进不力、作风不实、不担当不作为乱作为，内蒙古自治区党委决定对其进行严肃问责，作出免职处理，并印发通报。

也就是说，兴和县连续两任县委书记，1人落马、1人被免职，且王幂生与刘政一起搭档了4年时间。

在刘政、李建军被免职几天后，乌兰察布市集宁区委副书记、政府区长付海青，乌兰察布市信访局局长、党组书记常达伟“空降”兴和县担任党政一把手。

王幂生在调任内蒙古自治区扶贫开发办公室后，去年6月，内蒙古自治区成立了易地扶贫搬迁工作协调小组，王幂生担任副组长；去年8月，内蒙古自治区扶贫办与国家开发银行内蒙古自治区分行联合成立开发性金融脱贫攻坚合作办公室，王幂生担任办公室主任。

目前，内蒙古自治区扶贫开发办官网上，王幂生的简历已被撤下。

责任编辑：余鹏飞