他连续12年任山西省委常委 现在进京任职(图)

原标题：连续12年任山西常委的他，进京任职

6月11日消息，原任山西省委常委、常务副省长的高建民，已出任国家广播电视总局副局长、党组成员。

此前5月31日，山西省十三届人大常委会第三次会议举行第三次全体会议。会议表决通过人事任免名单，决定免去高建民山西省副省长职务。“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，高建民是山西人，此前一直在山西工作，已连续12年任职山西省委常委，历经三次省委换届4任省委书记，先后兼任多个职务。

高建民出生于1960年11月，1977年17岁参加工作，在职研究生学历，法学博士学位。早期，高建民长期在团系统任职，先后任共青团晋中地委副书记、团山西省委调研室主任、团山西省委办公室主任、团山西省委副书记（其间挂职任团中央宣传部副部长1年）、团山西省委副书记等职。1996年，36岁的高建民升任正厅级共青团山西省委书记，2001年开启党政仕途，调任晋中市委副书记，2006年正式主政地方，任朔州市委书记，并在8个月后入列山西省委常委，晋升副省级，这距他升正厅刚好10年。任职山西省委常委不到一个月后，高建民经历了第一次省委换届。2006年10月31日，山西省委九届一次全会举行，会议选举张宝顺为山西省委书记，高建民等当选省委常委。随即，高建民职务再调整。结束了8个月的朔州市委书记职务，转任山西省委宣传部部长。2年后的2008年，高建民职务再调整，成山西省委“大管家”任省委秘书长。同样再过2年，2010年底，高建民职务再调整，转入山西省政府任副职，期间排名多次调整，后任常务副省长、省政府党组副书记。之后，高建民再经历了两次山西省委换届。

2011年11月1日，山西十届一次全会举行，袁纯清当选为省委书记，高建民等当选省委常委。2016年11月5日，山西十一届一次全会举行，骆惠宁当选为省委书记，高建民等当选省委常委。这两次换届期间，山西省委书记有过两次变动。2014年，中央对山西省委进行了改组性调整，多个省委常委落马。9月，王儒林任山西省委书记，袁纯清不再担任山西省委书记。不到两年，2016年6月，山西省委书记再调整，骆惠宁接王儒林任山西省委书记至今。

高建民简历

高建民，男，汉族，1960年11月生，山西盂县人，1977年12月参加工作，1982年12月加入中国共产党，在职研究生学历，法学博士学位。1977.12盂县建材厂工人1978.03山西大学中文系汉语言文学专业学习1982.03榆次市委办公室干事1982.12共青团榆次市委副书记1983.11榆次市委副秘书长、市委办公室主任1984.10共青团晋中地委副书记（其间：1986.09-1989.07中央党校培训部三年制培训班脱产学习）1991.01团山西省委调研室主任1992.12团山西省委办公室主任1993.03团山西省委副书记（其间：1993.10-1994.10挂职任团中央宣传部副部长）1995.03团山西省委副书记、党组副书记1996.11团山西省委书记、党组书记（其间：1998.11-2000.11天津财经学院工商管理专业研究生课程进修班学习）2001.01晋中市委副书记（正厅级，其间：2002.03-2002.12中央党校一年制中青年干部培训班学习；2001.09-2004.06天津师范大学科学社会主义与国际共运专业学习，获法学博士学位）2006.02朔州市委书记2006.10山西省委常委、朔州市委书记2006.11山西省委常委、宣传部部长2008.12山西省委常委、秘书长2010.11山西省委常委、秘书长，副省长2011.01山西省委常委、副省长2013.01山西省委常委、副省长，省政府党组副书记，山西行政学院院长（兼）

2018.06国家广播电视总局副局长、党组成员

中共十九大代表，十二届全国人大代表。

责任编辑：余鹏飞