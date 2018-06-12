两会后财政部领导班子5进4出 三名中纪委委员齐聚

原标题：3中纪委委员齐聚财政部，少见！

来源：长安街知事

日前，财政部官网更新了领导信息，中纪委常委、国家监委委员邹加怡重回财政部，任副部长、党组成员。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，目前财政部领导班子集中了3位中纪委委员：部长刘昆、纪检组长赵惠令、副部长邹加怡，并有1位中央委员——党组成员王尔乘、1位中央候补委员——副部长程丽华。这种配置在中央部委中是比较少见的，与近期财政部的人员变动有关。

邹加怡

全国“两会”至今，财政部领导班子共“5进4出”，除了邹加怡外，还有：

3月，国务委员、国务院秘书长肖捷卸任财政部长，全国人大常委会预算工作委员会主任刘昆重回财政部，履新部长；

同样在3月，全国社保基金理事会党组书记、副理事长王尔乘出任财政部党组成员，根据《深化党和国家机构改革方案》要求，全国社会保障基金理事会由国务院管理调整为由财政部管理；

4月初，天津女常委程丽华进京，就任财政部副部长，张少春、史耀斌不再担任；

5月，财政部原党组副书记、副部长张少春落马；

6月1日，国务院正式任命廖岷为财政部副部长，朱光耀卸任。

财政部的5位“新人”都具有丰富的财经工作经验，刘昆原为财政部副部长，邹加怡原为财政部部长助理，程丽华曾任青海省财政厅厅长，廖岷在银行、银监系统工作多年，并兼任中财办副主任，王尔乘从2015年开始担任全国社保基金理事会副理事长。

人员变动之余，领导分工也有较大调整。此前，作为排名第一的副部长，张少春分管税政司、预算司和国防司。现在这3个司全由部长刘昆直接分管，他还分管人事教育司，同时有3位副部长、1位部长助理协助分管：程丽华协助分管税政司、刘伟协助分管国防司、邹加怡协助分管人事教育司、许宏才协助分管预算司。

此外，朱光耀分管的关税司、国际经济关系司、国际财金合作司等部门，以及二十国集团峰会财金渠道筹备机制有关工作，现皆由邹加怡负责。

朱光耀的另一项分工“专项负责中美全面经济对话”，转由廖岷分管，这一点早先已有“预告”。5月中旬，廖岷作为中方代表团成员，随刘鹤副总理一同前往美国进行经贸谈判。

财政部官网显示，廖岷于5月由中财办四局局长升任中财办副主任、财政部副部长，美国之行是他作为副部级官员的“首秀”。廖岷出生于1968年12月，目前尚不满50岁，他在北大读书时是著名校园民谣歌手，出过原创歌曲和专辑。

廖岷

廖岷的另一项分工“专项负责中德高级别财金对话”则是首次披露，颇具看点。

2014年3月，习近平主席访问德国，与德国总理默克尔共同做出决定——建立中德高级别财金对话机制。

2015年3月，首次中德高级别财金对话在德国柏林举行，时任中国国务院副总理马凯与德国财政部长朔伊布勒共同主持，当时作为财政部代表参加对话的，是副部长史耀斌。

这次对话十分成功，共达成21项共赢成果，其中包括德国有意向成为亚洲基础设施投资银行意向创始成员国。同年12月，德国向亚投行提供45亿美元资金，成为全球第四大股东，同时也是亚洲区外最大的股东。

就在上个月，德国总理默克尔第11次访华。在与她的会谈中，李克强总理表示，要更好发挥双方多领域机制性对话的积极作用，办好将于年内举行的新一轮中德政府磋商。

默克尔则回应，今年双方将有一系列高层往来，期待不久的将来在德举行新一轮德中政府磋商，希望双方各层级对话定期举行。

中德之间新一轮高级别对话即将开始，参与其中的年轻副部廖岷，重任在肩。

责任编辑：余鹏飞