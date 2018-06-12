原标题：（军事）陆军组织战役首长机关集训 实现三个方面重大转变

新华社北京6月12日电（记者李清华、杨庆民）陆军树立“练兵先练官，强军先强将”制度规范和鲜明导向，从12日起，组织陆军领导机构和战区陆军、新疆军区、西藏军区、北京卫戍区、集团军首长和机关集训，强化战役首长机关打赢能力，实现三个方面重大转变。

陆军体制编制重塑后，如何提升战役指挥员和指挥机关打赢本领，是建设现代化新型陆军的重大课题。这次陆军战役首长机关集训，以各战略方向使命任务为课题，以军以上指挥员和指挥机关为重点，以新体制新编制和新作战标准为依据，采取专题辅导、集中作业、重点考核、检讨讲评等形式，调动各级研战、谋战、练战热情，推进各战略方向陆军部队作战准备。

这次陆军战役首长机关集训，旨在强化练兵备战鲜明导向，把军事训练作为中心工作摆在战略位置，在3个方面实现重大转变：

——由侧重考机关、练参谋向考主官、练将官转变。这次集训，陆军主要领导担任主考，5个战区陆军司令员备课授课，集团军军长是重点考核对象，着力在陆军部队立起“练兵先练官，强军先强将”鲜明导向。

——由侧重考技能、评业务水平向考谋略、评综合素养转变。这次集训考核，要求战役指挥员带机关精干指挥组进行战前筹划，突出练谋略、练指挥、练战法、练协同、练保障，着重考察和提高战役指挥员及其指挥机关筹划组织打仗的谋划指挥水平和综合能力素养。

——由侧重不同方向、同一课题设置考核条件向基于使命、对应任务设置考核条件转变。这次集训考核条件设置，坚持任务牵引、面向联合的原则，紧贴各方向作战任务确定考核课题，紧盯联合作战要求确定考核内容，使各级战役指挥员紧扣作战任务、强化联战意识、摆进实战环境、深研战役战法，探索由基于通用课题考察共性能力向结合各方向使命任务检验实际备战水平转变。（完）

责任编辑：张迪