[中兴通讯：明日复牌 将支付14亿美元罚款]中兴通讯6月12日晚公告，BIS已于6月8日（美国时间）通过《关于中兴通讯的替代命令》批准协议立即生效。根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款。公司A股将于6月13日上午开市起复牌。

另据每日经济新闻

中兴通讯：本公司A股将于2018年6月13日上午开市起复牌。

早前报道

中兴与美商务部达成和解协议：支付10亿美元罚款

新华社华盛顿6月7日电（记者高攀）美国商务部长罗斯7日宣布与中国中兴通讯公司达成新和解协议。

美国商务部当天发表声明说，罗斯当天宣布中兴通讯及其关联公司已同意支付罚款和采取合规措施来替代美国商务部此前针对该公司向美国供应商采购零部件执行的禁令。

声明指出，根据新的和解协议，中兴公司支付10亿美元罚款，另外准备4亿美元交由第三方保管，然后美国商务部才会将中兴公司从禁令名单中撤除。

作为全球主要综合通信解决方案提供商之一，中兴通讯与众多美国供应商保持着良好的合作关系，为全美近13万个高科技就业岗位提供支持。专家指出，由于中兴通讯与不少美国企业合作密切，美国政府对中兴的出口管制措施将使高通、英特尔等这些中兴在美国的供应商也蒙受损失。

国际锐评： 中兴与美国终于签协议了！来之不易，值得各方深思和珍惜

在经历近两个月的交涉博弈后，中兴事件终于有了最新的结果。这个结果来之不易，值得各方深思和珍惜。其中，当事方中兴公司总算逃过一劫，挽回了生机。当然，从与美方签署的协议内容来看，巨额罚款，董事会和管理层调整、接受美方的随时监管……中兴所付出的代价可谓相当沉重惨痛。但是，客观来讲，这是一家跨国企业因为违背契约精神而必须买的单，因为对法律法规的轻视而必须承受的后果，值得中国企业乃至所有跨国企业引以为戒。

回过头来看，从4月美方宣布将对中兴执行为期7年的出口禁令，到5月中美北京磋商和华盛顿磋商，再到6月中美北京磋商，中兴事件随之跌宕起伏，背后的博弈交涉更是艰辛复杂、惊心动魄。此次达成和解协议，对中美双方来说都不容易。而这一事件所传递的诸多信息，更是发人深省，给人启示：

首先，中兴事件只是一起企业违规的个案，但中国政府出于以民为本的考虑，投入大量资源与美方严正交涉，终于换回了中兴一条活路。

中兴犯错源于2010年，因为受到商业利益驱使，不惜涉险破坏与美方合作的基本规则，违反美国的法规，受到了商业交易规则与法律法规的惩罚。这一点，在4月16日美方对中兴发出禁令的当天，中国商务部就有表态：“中方一贯要求中国企业在海外经营过程中，遵守东道国的法律政策，合法合规开展经营。”

不过，中兴企业作为中国最大的通信设备上市公司，其生死存亡，关乎该企业8万职工、2万家庭的生计，也关乎产业链上下游上千家企业、数十万职工的前途命运，可以说关系重大。中国政府工作的出发点和落脚点都是为了人民，一家公司决策的错误不能累及广大无辜的员工和家庭，正是基于这点，中国政府投入了大量资源，从北京到华盛顿再到北京，与美方进行了多轮严正交涉，终于把中兴给救了回来。这也说明：自信强大的政府，是人民最坚实的后盾。

其次，信息技术是全球开放程度最高的产业，产业链全球公布。中兴与不少美国企业有密切合作，救中兴，其实也维护了美国企业的利益。这是特朗普政府决定放过中兴的重要考虑。

目前，全世界各国都在发展信息技术，美国在某些领域虽然领先世界，但也不可能独立完成。据统计，全美有将近13万个高科技就业岗位，与中兴与美企合作有关。如果美国政府对中兴的出口管制措施生效，像高通、英特尔等这些中兴在美供应商必然会蒙受损失。事实上，在中兴通讯恢复营运后，在美主要供应商都欢天喜地，股票6日不同程度上涨，这是市场用数据表态：放生中兴，有利于中美企业的合作，也有利于全球信息技术产业链的完善和技术的发展，是一个符合各方利益的选择。

第三，国际型企业就要有国际范儿，不要当“巨婴”，不要用商业利益来裹挟政府。

上面提到中国政府为了民众考虑，力挽狂澜，帮中兴从生死线上救了回来，但这并不意味着：中国企业以后出了事都找政府来扛。国际市场做生意，讲究的是契约精神与规则法律，而不是政府的行政介入。中国企业这几年走出国门的越来越多，但出门在外，关键要靠自己把国际规则法律吃透弄明白，给自己撑起一把坚实的保护伞。国际企业就要有国际范儿，走出去就不能当“巨婴”，祖国再强大，自己的事儿还要自己做、自己扛。

第四，中兴事件不代表中国企业的整体面貌，但对中国企业是个镜鉴。中国企业必须进一步警醒到创新的必要性与紧迫性，必须尽快把核心技术这个命门牢牢掌握在自己手中。

改革开放40年来，中国走出了一条具有本国特色的自主创新道路。在5月28日的两院院士大会上，习近平主席肯定了这条路的重要性，同时指出“形势逼人，挑战逼人，使命逼人”，指出中国“关键核心技术受制于人的局面没有得到根本性改变”，一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地。中兴事件的发生，相信每个中国企业和每个中国人对此都有了更深刻的认识体会。

“自强为天下健”。这条立足自力更生、同时积极利用国际创新资源的中国特色自主创新道路，中国人一定要坚定不移地走下去，集中力量办大事，尽快突破核心技术受制于人的困境。整体上看，如果说中兴事件危中有机的话，这一点，或许是中国从中得到的最大启示与最大转机！（来源：中央广电总台国际在线 评论员 盛玉红 6月7日晚修改）

责任编辑：张迪