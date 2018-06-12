反击大城市抢人 山东倒数第一小城送钱送房送编制

原标题：反击大城市抢人，这个山东倒数第一的小城送钱送房，还送事业编制！

一个月前，人口过亿、GDP稳居全国第三的经济人口大省——山东，以“一人落户，全家落户”的大招，加入了愈演愈烈的“抢人大战”。

当时有网友吐槽，山东的高考难度让外地人望而却步，但又不可否认的是：人才，是任何希望走上高质量发展道路的省市，最为渴求的宝贵资源。

无论是深圳、广州这样的一线城市，还是杭州、武汉、成都、天津这样的新一线城市，都有庞大的人口规模、良好的基础设施、丰富的就业机会。而看着这些大城市抢人，最着急的可能就是那些资源禀赋本就有限的小城市了，它们如何应对人口流失的潜在风险？

最近，山东GDP排名倒数第一的城市给出了自己的反击策略：送钱送房这些“抢人”标配我们也给，同时还给出另外一个大礼包：事业编制！这些事业编制，不但人才本人有，连人才的配偶也有机会获得；不仅博士硕士有，毕业于985、211院校的本科生也有机会拿。

这个事业编制的具体内容是怎样的？请跟每经小编（微信号：nbdnews）一起往下看。

博士直接安置到事业单位工作

配偶是硕士也给编制

近日，山东省莱芜市委印发了《关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见》（以下简称《意见》），从聚焦实施人才集聚培养工程、建立灵活高效引才用才机制等6个方面，发布当地“人才新政20条”。

据莱芜日报报道，《意见》指出，莱芜市将实施高端产业人才引领工程，主要包括：

对创办科技型企业的顶尖和杰出人才、领军人才，分别给予200万元、100万元经费扶持；

对高层次人才创办项目通过贷款贴息、股权投资等方式，最高给予3000万元综合资助；

对产业发展紧缺急需的顶尖人才团队，采取“一人一策、一事一议、上不封顶”的方式给予资助；

对该市自主申报新入选的顶尖和杰出人才、领军人才，分别给予100万元、50万元一次性经费扶持。

加大高技能人才引进力度，对企事业单位全职引进或新培养获得世界技能大赛金、银、铜奖的，分别给予引进培养单位30万元、20万元、10万元扶持；获得“中华技能大奖”、“全国技术能手”的，分别给予30万元、10万元扶持。

值得注意的是，为打造青年人才储备工程，莱芜市将实行高校毕业生“零门槛”落户。

全日制博士研究生直接安置到事业单位工作，配偶系全日制硕士研究生的，可协调安置到事业单位工作。

硕士以上研究生、“双一流”大学（学科）和“985”、“211”高校本科生到该市企业就业，与用人单位签订5年以上劳动合同、参加社会保险并经主管部门备案的，5年后可对口安置事业单位工作。

而在莱芜市自主创办企业，或到市属及以下企业就业并签订3年以上劳动（聘用）合同的全日制博士（含到事业单位工作的）、硕士、“双一流”大学（学科）和“985”、“211”高校本科生、其他高校本科生、大专（含职业、技师院校）毕业生，还将连续3年每月获得3000元、1500元、1000元、500元和300元生活补贴。

▲图片来源：莱芜市人民政府网

此外，莱芜市还将实施“人才购房券”制度（通俗地说，“购房券”就是购房时可以直接使用的代金券）。到市属及以下企业工作的顶尖人才、杰出人才、领军人才、拔尖人才、高级人才、全日制本科以上基础人才及配偶在该市无自有住房的，购买首套住房时，分别可获50万元、30万元、20万元、10万元、8万元、5万元的“人才购房券”。博士以上高层次人才在该市购买首套住房的，申请住房公积金贷款额度可提高到该市最高贷款额度的2倍。

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，莱芜市探索推行“购房券”制度始于2016年。2016年8月，莱芜市印发《莱芜市农民进城购房补贴办法》，成为山东省17个地级市中第一个正式出台农民进城购房享受政府补贴政策的城市。

该办法规定，每张“购房券”抵5万元，农民办理商品房网签时，持“购房券”结清房款，取得产权证后，开发商凭“购房券”和产权证明复印件，在住房保障部门结算补贴款。

莱芜GDP全省倒数第一

这些数据却……

莱芜，古称“嬴、牟”，别名钢城，为山东省地级市，历来是兵家必争之地，春秋时期在这里发生过“长勺之战”，解放战争时期华东野战军曾在此发动了“莱芜战役”。

从区位上看，莱芜地处山东省中部，泰山东麓，北邻济南市章丘区，东临淄博市博山区和沂源县，南临泰安市所辖的新泰市，西邻泰安市岱岳区。

▲莱芜市一段齐长城城墙遗址（图片来源：视觉中国）

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，从去年下半年开始，全国各地“抢人大战”愈演愈烈，而山东省17地市在人才争夺上同样也是硝烟四起。比如（以下为不完全梳理）：

在生活补助方面，济南、青岛、临沂、济宁、淄博为青年人才直接提供现金补贴；

在购房方面，烟台对于硕士购房者一次性给予4万元补助，日照也有同样举措，凡是从事生产技术科研工作满五年且首次购房的博士，一次性给予15万元购房补贴。

在落户政策方面，济南实行“史上最低的门槛”的落户政策，潍坊开放居住地社区并通过社区集体户进行落户，青岛实行“先落户再就业”，本科及以上学历只要符合年龄要求均可落户，专科学历取消社保年限限制。

在“给编制”这一点上，东营、济南等地也有先例。烟台也曾打出“配偶编制”牌，出台人才编制“蓄水池”政策，动态调剂300个事业编制用于校（院）地共建人才（产业、技术）研究院等机构平台和引进具有博士学位的高端人才及配偶。

某种程度上说，莱芜最近推出的“给钱给房给编制”新政，算得上山东省内“抢人大战”中一个“集大成者”。但如此优厚的条件，人才们是否会买账呢？我们或许可以从其经济发展和人才需求情况窥得一二。

2017年山东GDP达到7.27万亿元，同比增长7.4%，排名全国第三。而从省内排名来看，莱芜以896.02亿元的GDP垫底，不及倒数第二的日照（2002.65亿元）一半。2018年第一季度，莱芜市GDP排名仍然是倒数第一。

▲图片来源：山东广播电视台·闪电新闻

不过，GDP倒数第一并不等于莱芜市的经济发展就很落后。

2017年山东省人均GDP达到72851元，按年均汇率（1美元兑6.7518元人民币）折算突破1万美元（即67518元）。人均1万美元，是公认的发达国家水平。参照这个标准，山东已经整体进入发达地区行列。

截至2017年，莱芜市常住人口为137.6万，计算可得其人均GDP约为65127元（统计公报中数据为65122元），距离1万美元的标准还有一点距离。但这一数字在山东省已经排到了中等水平，落后于日照、滨州。1万美元的标准线就在日照与滨州之间。

▲图片来源：新浪微博@新浪山东

而从人才需求上看，据齐鲁人才网4月公布的数据，今年一季度，2018年应届毕业生青睐的山东省各地市工作地点中，济南、青岛和烟台几乎不分上下，占比超过10%，而莱芜市仅占2.2%，排在倒数第三。

这也是因为当地面向应届生发布的工作岗位本来也不多，仅占到全省的1.8%。

同花顺数据显示，莱芜目前仅有一家A股上市公司金雷风电（300443.SZ），此外还有威马股份、奔速电梯、泰金精锻等9家新三板上市公司。从当地的A股上市公司数量看，莱芜市在山东省内处于垫底水平。

▲数据截自2017年末（图片来源：齐鲁晚报·齐鲁壹点）

当时齐鲁人才网分析称，除了省会城市和经济强市的影响外，政策对于人才的作用力是较为明显的。因此可以预测，在“给钱给房给编制”的人才新政出台后，莱芜市也将引来比此前更多的人才。

小编注意到，2008年-2017年，莱芜市常住人口从127.53万增至137.6万，仅增加了约7.9%的人口。而同期济南市常住人口从662.69万增至732.12万，增长率为10.47%，青岛市则为9.87%。可以说，要与省内条件更好的城市“抢人”，莱芜市也不得不开出更优厚的条件。

当然，还有一个可能吸引部分人才入驻的因素，是莱芜市的房价目前比较低，但增速较快。据中国社科院财经战略研究院住房大数据显示，2017年12月，莱芜二手房中位房价为5439元/平米，在山东17个地级市中排名倒数第一。

据莱芜市统计局数据，2017全年新建住宅商品房实现销售89.96万平米，同比增长78.65%，累计实现住宅销售额45.81亿元，同比增长93.69%。粗略计算，平均房价为5092元/平米。

而今年1-4月，当地新建住宅商品房实现销售32.87万平米，实现住宅销售额18.67亿元。粗略计算，平均房价已涨到了5680元/平米。

话说回来，连事业编制都给了，接下来想再“出奇制胜”的小城市们还会想出什么点子呢？

责任编辑：余鹏飞