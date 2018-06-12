陆军战役首长机关集训:13个集团军军长为考核对象

原标题：陆军战役首长机关集训开幕：13个集团军军长为重点考核对象

本文图均为 人民陆军微信公众号 图

今天（6月12日）上午，陆军战役首长机关集训拉开帷幕。跨度两周时间内，以军以上指挥员和指挥机关为重点，聚焦备战打仗课题，突出指挥训练主题。5个战区陆军司令员授课，13个集团军军长接受考核，着力增强战役指挥机关，组织指挥打仗本领。

这次集训，是继4月份战役参谋比武、5月份“练兵备战及转型建设”集训之后，陆军递进展开的又一项年度重大军事活动。

重要意义

一是贯彻落实习主席练兵备战指示要求的实际行动。

二是锻炼提高战役指挥机关筹划指挥能力的重要举措。

三是推动立起练将练官以上率下导向的有效抓手。

总体考虑

1。立起一个导向

练兵先练官、强军先强将。

2。区分两个阶段

按照理论授课和作业练习、指挥员考核两个阶段筹划组织。

3。联动三个层级

坚持陆军、战区陆军、集团军三个层级一体联动、同步参训。

4。发挥四个作用

1、领导带头；

2、专家指导；

3、纪检监察；

4、系统支撑。

5。取得五个进展

1、在紧贴使命任务、创新战役战法上取得新进展；

2、在依托信息系统、创新战役训练方式方法上取得新进展；

3、在以上率下、实战实训上取得新进展；

4、在严格训练管理、推进训练落实上取得新进展；

5、在全程监察督导、转变训风考风上取得新进展。

集训方法

以使命任务为课题，以集团军以上指挥员和指挥机关为重点，以新体制新编制和新的“六会”标准为依据，采取专题辅导、集中作业、重点考核、检讨讲评等形式，网上异地组织。

主要创新点

一是由侧重考机关、练参谋，向考主官、练将官转变。

陆军首长担任主考，5个战区陆军司令员备课授课，13个集团军军长是重点考核对象。

二是由侧重考技能、评业务水平，向考谋略、评综合素养转变。

突出练谋略、练指挥、练战法、练协同、练保障，着重考查和提高战役指挥员及其指挥机关筹划组织打仗的谋划指挥水平和综合能力素养。

三是由侧重不同方向、同一课题设置考核条件，向基于使命、对应任务设置考核条件转变。

坚持任务牵引、面向联合的原则，紧贴作战任务确定考核课题，紧盯作战要求确定考核内容，探索由基于通用课题考查共性能力，向结合使命任务检验实际备战水平转变，牵引陆军部队军事斗争准备质量不断深化提高。

来源：微信公众号“人民陆军”

责任编辑：余鹏飞