原标题：辽宁政法委：民众安全感满意度多年保持在90%以上

辽宁省委政法委坚持把平安辽宁建设放在全省振兴发展大局中谋划，深入推进平安辽宁，人民群众安全感满意度连续多年保持在90%以上并逐年提升。

6月12日，辽宁省委政法委首次亮相辽宁省政府新闻办举行发布会，介绍三年来平安辽宁建设取得的成就。

辽宁省委政法委副书记、辽宁省综治办主任国长青在发布会上作出上述介绍，并透露在刚刚结束的中央政法委对辽宁2017年综治工作（平安建设）的考核评价中，辽宁省创造了连续13年进入“全国综治工作先进省”行列的光辉业绩。

据国长青介绍，在重拳出击严密防控的整体布局下，2017年，辽宁全省违法犯罪总量、刑事案件立案数、行政治安案件受理数三项指标，同比分别下降6.6%、6.7%和6.5%；涉枪涉爆案件连续五年、绑架案件连续三年实现破案率100%；辽宁全省命案由2015年的575起减少到2017年的452起，下降了21.39%，命案现案破案率连续四年达到99%以上。

“九层之台，起于垒土。平安建设的重点在基层，难点在基层，希望也在基层。”国长青表示，未来还将高标准开展平安基层基础建设，努力抓创新，秉承“枫桥经验”的基本精神，把平安建设重心落实到乡镇村屯、街道社区，打通服务群众的“最后一公里”。

国长青透露，目前，辽宁全省14个地级市已经全部建成市级标准化综治中心。全省共划分88552个网格，配备网格员158354名，实现了网格化服务管理全覆盖。

什么是全覆盖的防控网格？辽宁省公安厅党委委员、警务指挥部主任孟冰在随后进行的发布会答记者问环节，向澎湃新闻（www.thepaper.cn）作了进一步介绍。

所谓全覆盖的防控网格，孟冰指出，就是从“中心”到“外围”层层设防。

孟冰说，辽宁目前正强化城区专业化巡逻，“全省有792个‘1、3、8分钟’巡控处置圈，950个‘10分钟、20分钟’城区封控圈，还有5904个网格化管理的警务区融为一体，从空中到地下立体协同”。

此外，辽宁省公安还自建了一类视频探头7.25万个，整合社会视频探头10万个，实现辽宁省、市、县三级公安视频专网及视频监控平台联网运行。

责任编辑：余鹏飞