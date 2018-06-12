被“围猎”贪官都曾吞过怎样的饵?美色是惯用手段

原标题：成为目标！被“围猎”的贪官都曾吞过怎样的饵？

来源：法制晚报

法制晚报 看法新闻（记者 李文姬）《醒世恒言》中有一则故事：薛录事梦到自己变成一条鲤鱼，明知香饵有毒，但难忍诱惑，仍然张嘴咬钩，结果被渔翁钓了上来。

今天，纪检监察报刊文《香饵有毒切莫贪》，点名多位落马贪官，称他们为面对诱惑时“眼里识得破，肚里忍不过”的鲤鱼。看似被动腐败，实质却是主动的利益交换。

记者梳理发现，这种甘于被猎、甚至是乐于被猎的其实大有人在。他们不慎欲、“不与组织交心交肺，却与老板勾肩搭背”、“讲义气”、享受巴结和追捧，从而在心理上获得优越、物质上换取满足。

爱打高尔夫 自己被围猎者诱进“洞”

今年4月，国家能源局原党组成员、副局长王晓林因严重违纪违法被开除党籍和公职。

观海解局记者注意到，中央纪委国家监委网站的通报中有一个新鲜的表述：王晓林违反中央八项规定精神，长期违规打高尔夫球，违规接受宴请，甘于被“围猎”。此前，《人民日报》的一篇文章中也提到：一个时期以来，领导干部被“围猎”和甘于“被围猎”的问题突出。

“不怕领导讲原则，就怕领导没爱好”。长期以来，这句话颇为盛行，从官员喜好当中寻找突破口成了重要的“围猎”手段。因此，官员若对自己的兴趣、爱好不善节制，就很可能被别有用心者“利用”。长期违规打高尔夫球的王晓林，正是掉进了这个洞。

痴迷摄影 围猎者送相机、办展出

中纪委网站还曾发文揭示了河南省人大常委会原副主任、省公安厅原厅长秦玉海的蜕变过程。其中也提到，这大多与他的雅好——艺术摄影分不开。

2001年，担任焦作市委书记的秦玉海到美国考察，与商人曹某结识，二人在谈到摄影时，秦玉海提到了哈苏相机。不久，曹某购买了一台哈苏相机回到国内，提供给秦玉海使用。之后，曹某又陆续为秦玉海添置了其他昂贵摄影器材。秦、曹二人经常联名举办摄影展，秦玉海将曹某称为他的“黄金搭档”。在曹某的资助和帮忙下，2007年，秦玉海的摄影作品《真水无香》获得了中国摄影界最高奖——“艺术创作金像奖”。

据调查，2012年至2014年，曹某为秦玉海出版《真水》作品画册，拍摄以秦玉海摄影活动为主题的电视纪录片《一个摄影师和一座山》，先后4次出资为秦玉海举办摄影作品展，甚至不惜动用自己在圈内人脉关系，将其作品展览到了意大利、法国和英国，累计花费580多万元。

而另一边，秦玉海则向云台山公司打招呼，使曹某公司顺利承揽了云台山公司在北京、南京、上海等城市的地铁广告业务。此外，还帮该公司协调提高了广告费标准。仅此一项，曹某公司就获得广告费7685.5万元，利润率高达76%。

重哥们义气 被“朋友”温水煮蛙

一审获刑16年的贵州省委原常委、遵义市委原书记廖少华在庭审时曾如此供述：“我不是从思想品德、为人上结识既相互促进又清淡如水的朋友，而是交了一批重哥们义气，又带有铜臭味的老板朋友，思想逐渐发生变化，贪欲也随之培养起来，最后被这些所谓‘朋友’温水煮青蛙。”

无独有偶，据《检察日报》报道，原湖南省会同县委常委、副县长梁涛在其忏悔书中也写下：我自认为朋友多，为自己所到之处如众星捧月而沾沾自喜，并引以为荣。对那些想利用我手中的权力发财和违法乱纪的人，缺乏深刻认识，只讲义气，不讲原则，以至于我在与他们交往时良莠不分，来者不拒，对他们提出的一些要求和请托一味地满足。

据公开信息，2006年8月至2009年4月，梁涛利用职务之便，为他人谋取利益，数十次收受他人钱物共计128.8万元。2010年6月25日，梁涛被怀化市中级法院终审判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，没收个人财产20万元。

那么，官员就不能和商人交朋友吗？对此，湖南省廉政建设协同创新中心主任邓联繁曾分析说：究竟是“亲”“清”的政商关系，还是甘于被“围猎”，其实很容易区分。比如，商人和官员钓鱼，偶尔出去钓鱼可能是君子之交，但如果经常出去钓鱼，车接车送，勾肩搭背，吃吃喝喝，明眼人都能看出来有猫腻。

体验奢靡会所 渐渐“乐不思蜀”

被中纪委当作贪腐典型推出的还有山东省委原常委、济南市委原书记王敏。王敏很善于伪装，表面说一套清廉，背地里行一套阴暗。在其同学们的印象里，王敏从不看重金钱，中央八项规定颁布后，王敏更加低调，赴宴时常穿着布鞋，和同学回忆当年的糗事。

据中央纪委监察部网站披露，王敏在接受媒体采访时一再说到，自己的违纪违法问题主要发生在商人圈、官员圈、亲友圈里。从热衷于被人“围猎”，到积极迎合甚至主动沉醉于金钱、权力及声色犬马的围堵中，乐不思蜀。

1992年，王敏去天津汇景地产法人代表赵晋的“会所”坐了坐，这次经历让他大开眼界，会所里奢靡的生活对他刺激很大，看到别人生活那样舒适，环境那么高档，花钱那样大方，很是羡慕，产生了有钱就有好生活的念头。久而久之，王敏从“入乡随俗”到“乐不思蜀”。

也正是从那时起，贪欲的种子在王敏头脑中悄然种下，并快速畸形膨胀起来。10多年来，在王敏的力挺下，赵晋的生意顺风顺水，财源广进。由于为赵晋提供了诸多便利，王敏向其索贿底气十足，俨然把赵晋当成了自家的“钱袋子”和“提款机”。赵晋则对王敏“知恩图报”，先后向其行贿现金、房产、名人字画等钱物累计达人民币1800余万元。

然而好梦终不长，事发后王敏获刑12年。在《忏悔录》中王敏写道：“夜夜难以入睡，几乎天天半夜惊出一身冷汗，醒来就再也睡不着，总想不知道什么时候就出事。白天常常魂不守舍，省委通知开会，怕在会场被带走。上班时怕回不了家。上级领导约去谈工作，也怕是借题下菜。开会时在台上坐着，往往心不在焉，只得强打精神撑着。一个人时，唉声叹气，多次用拳头敲打自己的脑袋，发泄心中压力。”

围猎官员 美色也是惯用手段

围猎官员，金钱不行美女到，“性贿赂”也是一种惯用的手段。

2012年，因为一段不雅视频的公之于众，重庆北碚区区委书记雷政富被免职、调查。随着爆料人提供的材料越来越多，“性贿赂”成为雷政富不雅视频事件中出现率最高的词汇。据报道，重庆一些工程公司为抢工程，会安排女员工对雷政富展开“公关”。

2013年6月，雷政富被判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产30万元。

就在上周，《中国妇女报》发表文章再次讨论性贿赂问题。专家表示，我国法律上并没有一个专门的术语“性贿赂”，但是学者们对它的研究已经将近30年。“解决性贿赂问题，除了刑法还需要其他法律发挥作用，除了法律手段，更多需要党纪政纪、社会保障制度、良好的社会风尚建设等标本兼治”——在“法律与女性发展”圆桌论坛上，北京外国语大学法学院教授、中外廉政法治研究中心执行主任王文华如是说。

被“围猎”之后 开始主动索贿

据《检察日报》报道，甘肃省陇南市武都区工信局原局长董社有，被认定受贿332万元和891.16万元巨额财产来源不明，法院一审判处其有期徒刑十四年，没收全部非法所得。他被司法机关查处后，无比悔恨地说：“应该把那些行贿的老板都判刑，他们都是些害人精。”

然而事实上，尽管最初他是被几名工程老板“拉下水”，但后期他却主动索贿，毫不含糊。不但长期“借用”商人的汽车无偿使用，还不时向他们发出“该送钱了”的暗示。比如以孩子考上大学为名，主动向商人索要“盘缠”，对方给了5万元他还嫌少。

记者注意到，从“被围猎”到“甘于被围猎”的贪官不在少数。据纪委监察部网站披露，2002年上半年，为了拉近与时任国家计委产业发展司司长刘铁男的关系，使自己企业申报的铝合金项目获得支持，山东某民营企业董事长宋某通过他人请刘铁男一起吃饭。饭后，宋某递给刘铁男一个袋子，说：“这次来也没带什么东西，给你买了件衣服。”刘铁男推辞了一下，见袋子里放的是个衬衫，就拎着袋子上车了。回到家打开盒子一看，衣服里面夹着一个信封，信封里装着两万元钱。“当时想退回去，但还是心存侥幸”。尽管这笔钱让刘铁男“收得哆里哆嗦”，却向行贿人发出了一个明确信号：此人可攻。有一就有二，而且，第二次往往比第一次来得更加直接、猛烈。

此后，精明的老板们猜透了他的心事，想出让他更为心安理得接受贿赂的好办法。于是，后期刘铁男收受的贿赂中，都出现了他儿子刘德成的身影。听说刘德成去加拿大留学，一些民企老板就一路护送、鞍前马后，把初离家门的刘德成安顿得妥妥帖帖。刘德成在加留学期间的求学、转学、生活诸事，总有老板为其提供各种便利。刘德成回国后，各路人马又乐意“带着”刘德成合伙开公司、做生意。

坏人防不胜防 “猎物”很委屈？

“我把别人当朋友，别人把我当‘鱼’钓。在‘利’字当头的商人眼中，我成了拉拢腐蚀的重点对象，成了‘猎物’。”湖北省经济和信息化委员会原副主任、省无线电管理委员会办公室原主任夏平在其悔过书中这样说道。

记者注意到，这些被“围猎”的落马官员都把自己的腐化归咎于是周遭的坏人太多，防不胜防，大呼冤枉。官员被“围猎”，看上去是被动的，很委屈、很无奈，然而真的如此吗？

对此，《中国纪检监察报》曾点评：俗话说“苍蝇不叮无缝的蛋”，那些被金钱、美色、嗜好等等“牵引”、长年“乐在其中”最终被“围猎”的领导干部，怎会不知道那些“围猎者”的意图？他们不过是败给了“眼里识得破，肚里忍不过”的欲望。由此可见，腐败分子只有“甘于被围猎”，没有所谓“被动腐败”。

“甘于被围猎源于虚荣心、贪婪心和侥幸心”，湖南省廉政建设协同创新中心主任邓联繁一语点破。

责任编辑：余鹏飞