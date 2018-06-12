运20静力试验机现阎良街头 或为新改型(图)

原标题：运20静力试验机现阎良街头，或为新改型

[文/观察者网 于宝辰]阎良区委宣传部官博@中国航空城阎良6月12日发布了一段视频，并笑称“阎良又堵飞机啦！”视频中一架运-20静力试验机的机身从阎良市区公路上穿过，但这架运-20机身却与量产型的运-20不同，这会是运-20的新改型吗？

图片来源：@中国航空城阎良

阎良同时拥有中国飞行试验研究院和中国航空工业西安飞机公司的实验基地，享有“中国航空城”的美誉。在这里“堵飞机”乃是常事，2016年备受瞩目的运-20也曾经现身阎良街头。

2016年现身阎良街头的运-20，许多部位还裹着苫布

然而本次现身的却是一架前所未见的飞机，乍一看它的体型和基本结构和运-20的机身很相似，但细看却又存在若干不同之处：

首先，雷达罩直径增大而且凸出幅度减小。

其次是主起落架的整流罩形状与量产型运-20不同。而且以前轮为参照，也可以看出这一架飞机的机腹离地高度更高。

最后，该机驾驶室的第三块风挡也与量产型运-20不同，机头比运20量产型显得更细一点。

此前观察者网军事评论员受到了该机雷达罩相对较大的误导，以为这是一款比运-20体型更小的中型运输机，并且认为可以用珠海航展上亮相的“新中运”运-30的性能参数作为该型飞机的参考，可以承担高新平台和运输20吨级轮式装甲车的任务。但实际上该机的体型和总体布局和运-20基本一致，并非是中型运输机。

网友总结的该机与量产型运20的区别以及推测（图片来源：@浩汉-红鲨RedShark）

通过该机身上棕色的“贴膏药”痕迹，可以判断为这是一家静力试验机。所谓静力试验就是给静置的飞行器表面加静载荷（重物），以此来验证飞行器的结构强度和静力分析的正确性。那些棕色的痕迹就是配重块粘上去又撕下来的痕迹。

那么，这个运-20静力试验机到底属于什么型号？有网友认为，该机可能是运-20某种改型的静力试验机，并认为机头变窄可以体现出该改型降低空气阻力的努力，继而推测该机可能会装载“增加额外空气阻力”的设备等等。

好啦好啦，谁不知道你们在想什么……

观察者网军事评论员表示：网友的推测固然令人喜闻乐见，不过也不能排除这就是运-20量产型静力验证机的可能。因为静力试验机的主要任务就是进行静力试验，所以与主结构强度无关的部分可能与要飞起来的飞机不同。从照片中也可以看出：不管是起落架，还是机头，都并非这家静力试验机加载荷的部位，与量产型运-20有所区别也不奇怪。

责任编辑：张迪