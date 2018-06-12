比索获500亿美元后还跌 阿根廷想找中国再换50亿

原标题：比索还在跌，阿根廷想提高50亿美元中阿货币互换额

[文/观察者网 李焕宇]即便接收了国际货币基金组织（IMF）给出的最大规模贷款——500亿美元，阿根廷比索仍然在下跌，其兑美元汇率创出26.009的历史最低位。

为加强自身对外汇市场的掌控力，阿政府想向中国求助。6月11日，阿根廷《金融界报》报道称，阿根廷央行希望将其与中国央行签署的货币互换协议额度提高30%-50%，即最多提高50亿美元。

货币互换协议可以帮助阿政府手头有更多的外汇储备去阻止比索走软。此前，有英国《金融时报》称阿根廷正与中国谈判，争取扩大货币互换协议的规模。

阿根廷《金融界报》报道截图

500亿美元都挡不住，阿政府求助中国

据新华社6月12日报道，尽管阿政府在上周宣布已从IMF获得了500亿美元的贷款，但本周阿根廷比索仍在下跌，其兑美元汇率已再创新低——26.009。

500亿美元是IMF有史以来给出的最大一笔钱，不少经济学家和分析师都认为这笔钱及其带来的计划将有助于减轻人们对阿根廷经济状况的担心，稳定比索的币值。

根据IMF的附加条件，阿政府需要做的包括扩大央行的自主权、将赤字降至国内生产总值（GDP）的1.3%、在2020年达到收支平衡等。

可事与愿违，彭博社称如此巨大的一笔钱反而加重了人们的忧虑，再加上阿经济结构十分脆弱，外界质疑阿根廷能否遵守贷款条件，或可能为此付出比500亿美元还要大的代价。

阿根廷比索兑美元进一步下跌，创出26.009的历史最低位 图片来源：阿根廷《金融界报》

为增强自己对外汇市场的掌控力，阿根廷政府想尽量增加“战略储备”，同中国的谈判已经开始。

阿根廷内阁首席部长马科斯·培尼亚（Marcos Peña）在本月6日接受英国《金融时报》采访时表示，他们正在同中国谈判，希望可以扩大中阿货币互换协议的规模。

如今，新的细节被曝出。阿根廷《金融界报》6月11日报道称，阿根廷央行希望将其与中国央行签署的货币互换协议额度提高30%-50%，即提高50亿美元。目前，谈判进程以及启动，双方有望在本月于瑞士巴塞尔召开的国际清算银行年会上就此举行会议，协商结果将在下周末出炉。

中国和阿根廷在2015年正式达成货币互换协议，规模为700亿人民币或900亿阿根廷比索，去年7月该协议获得三年展期，总规模为阿根廷央行总储蓄的21.9%。

阿根廷比索 资料图

另一方面，阿根廷还打算与中国加强贸易领域的联系。

“华尔街见闻”援引阿根廷民族报的报道称，阿根廷将继续削减大豆的出口关税，其农业部长称：“政府的政策是削减并取消出口关税。每月削減关税的计划会继续施行。”

而中国是去年阿根廷大豆的头号买家，进口达到了635万吨。

另一阿根廷媒体报道称，阿农业部长上个月底在北京与中国国家粮食和物资储备局官员举行会谈，讨论提高对中国的豆油出口。他在上个月中旬还与中国官员举行会谈，希望为阿根廷豆粕打开中国市场。

去年8月阿根廷政府证实中国已经恢复进口阿根廷豆油。2015年中国进口阿根廷豆油523518吨，但是2015年底豆油贸易中断。

责任编辑：余鹏飞