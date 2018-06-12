原标题：“老虎”落马一个多月后，“打虎女将”重回财政部

撰文 | 孟亚旭

财政部原副部长落马一个多月后，中央纪委唯一的女常委邹加怡重回财政部。

财政部官网显示，中央纪委常委、国家监委会委员邹加怡已经在今年6月履新财政部副部长、党组成员。今年5月7日，已经卸任财政部副部长的张少春落马。

当过校园记者的副部长

此番履新，邹加怡属于“回炉”。

邹加怡，1963年6月生，江苏无锡人，1981年她从北大附中毕业后，先后在国际关系学院英语专业、中国社会科学院国际经济关系专业就读本科、研究生，系经济学硕士。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，出身英语专业、外语流利是邹加怡的一个显著特点。

据媒体报道，她自幼热爱英语，但高考填报志愿时，因担心成绩不够填报了日语专业，“幸好当年国关招生办的一位老师给我打了电话，建议我改报英语专业”。

在国际关系学院期间，邹加怡还担任过学校校刊的记者 。

据交汇点报道，在当校园记者期间，包括邹加怡在内的调查小组曾对隔壁北京大学的食堂竞争机制展开了一番深入调查。经过多方经验汇总，调查小组最终用事实和伙食科直接对话，还成功说服学校开辟了第三食堂。同时又将教工食堂和学生食堂打通，为大家提供了更多自由选择的机会。

“打虎女将”回归财政部

邹加怡毕业后就到了财政部工作。

公开资料显示，邹加怡在财政部前前后后工作了27年，从一名科员做起，历任财政部世界银行司综合处副处长、驻世界银行中国副执行董事、国际司副司长、驻世界银行中国执行董事、国际司司长、国际经济关系司司长等。

2015年6月，邹加怡履新财政部部长助理，半年后（2015年12月）“加盟”中纪委，任驻中央外办纪检组组长，跻身副部级之列。

当时的背景是，中央纪委刚刚实现对中央一级党和国家机关派驻纪检机构全覆盖，作为中央直属机构之一的中央外办有了派驻纪检组。中央纪委也不断从专业领域延请“纪检新兵”，邹加怡履新，是当时第一位公布的新设派驻纪检组组长。

邹加怡在离开财政部前，是部长助理，此番重回财政部，晋升为副部长。

目前财政部的领导班子为“一正六副”。其中，胡静林和余蔚平则是从部长助理晋升为财政部副部长的。

据新京报2015年统计，由部长助理升任最多的是外交部和财政部，一般用时两到三年。

但邹加怡显然是个例外。她并不是直接从部长助理到副部长的，而是在中央纪委系统工作了两年半后，才回到财政部任副部长。

中央纪委常委中唯一的“女常委”

在纪委系统工作的2年多时间里，她先是担任派驻纪检组组长1年多，之后履新监察部副部长，今年3月再履新，任国家监察委员会委员。

去年10月，十九届中央纪委班子“出炉”，共8位中央纪委副书记，19位中央纪委常委，其中，邹加怡是唯一的女常委。

而这样的配置与上一届相同，在十八届中央纪委常委中，也有一名女性常委，即黄晓薇。

与邹加怡不同，黄晓薇长期在纪委系统工作。

黄晓薇在中央纪委前后工作了16年，于2012年任监察部副部长，两年后离京赴山西救火，担任山西省纪委书记，参与山西政治生态重整工作，2016年任山西省委副书记，今年1月当选山西省政协主席，升任正省级。

而邹加怡重回财政部之前，财政部原副部长王保安、张少春先后落马。

从1998年开始，王、张二人在财政部一直共事，前后17年，特别是2012年至2015这三年，两人都是财政部党组成员、副部长。之后，王保安转任国家统计局局长，但履职不足一年便落马。

新任务

“我们负责涉及9个国家的10个双边对话机制，包括中美战略与经济对话框架下的经济对话和中英财金对话两个副总理级对话机制，以及中美联合经济委员会、中欧财经对话、中德财政部长互访机制、中法财政部长互访机制、中日财政部长对话、中俄财政部长对话、中印（度）财金对话、中巴（西）财金对话等其他8个对话机制。”

2012年6月，时任财政部对外经济交流办公室主任的邹加怡曾接受人民网的专访，“我们还负责研究分析国际经济领域的重大问题，及时向党中央、国务院报告国际经济动态，并提出相关建议。”

邹加怡回归后，新任务是：

她分管的第一个司，就是关税司。

“关税是最能体现统筹内外的政策工具，在我国对外开放战略中具有特殊作用。”2015年，时任财政部部长助理的邹加怡曾接受《中国财政》的专访。

说到关税，不少人都会想到最近的中美贸易战，没错，期间财政部关税司、国务院关税税则委员会在其中扮演了十分重要的角色。

3月8日，特朗普签署公告，认定进口钢铁和铝产品威胁美国国家安全，决定于3月23日起，对进口钢铁和铝产品加征关税（即232措施）。该措施对我国利益造成严重损害。4月，国务院关税税则委员会决定，对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务，自2018年4月2日起实施。

4月4日，美国发布加征关税的商品清单，称将对我国输美的1333项500亿美元的商品加征25%的关税。之后，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。

在邹加怡看来，美、欧、日等发达经济体关税水平均明显低于我国，但关税仍被作为支持国内产业发展的重要手段，并在国际经贸谈判中把关税减让作为重要筹码。

“随着世界经济低位徘徊，一些国家或地区一方面在我国市场采取低价倾销等恶意竞争 行为，另一方面对我国出口产品滥用贸易救济措施，我国企业不仅面临日趋激烈的国际竞争，还屡屡遭受一些不公平待遇。”她在接受采访时表示。

“在国内市场上，要充分行使 WTO 规则允许的权利，有效运用反倾销税、反补贴税等关税手段维护公平的贸易环境 ；在国际市场上，要积极应对国外对我采取的贸易保护主义行径， 妥善处理贸易摩擦，保护国内企业的合法权益。”

责任编辑：余鹏飞