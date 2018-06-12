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陈奕威辞去广东惠州市人大常委会主任

陈奕威辞去广东惠州市人大常委会主任
2018年06月12日 22:23 澎湃新闻
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　　原标题：陈奕威辞去惠州市人大常委会主任职务，调至广东省人社厅工作

　　6月12日上午，惠州市十二届人大常委会第十五次会议召开，会议接受陈奕威辞去惠州市第十二届人民代表大会常务委员会主任职务的请求。辞职书显示，广东省委决定，陈奕威调动到省人力资源和社会保障厅工作。因工作变动，陈奕威请求辞去惠州市人大常委会主任职务。

　　来源：微信公众号“南方杂志”

责任编辑：余鹏飞

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