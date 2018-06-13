怕限塑令冲击岛内奶茶文化 网友：珍珠奶茶分开放

原标题：担心限塑令冲击岛内奶茶文化 网友“恶搞建议”：珍珠奶茶分开放！

[环球时报综合报道]“以后出去喝饮料都要自备吸管了吗？”台湾“环保署”预告“一次性塑料吸管限制使用”草案后，在岛内引发如何喝珍珠奶茶的热议。

岛内今年元旦新上路“限塑令”，禁止药妆、药局、电子零售店、文具店及面包店等七大行业提供免费塑料袋。“环保署”日前再祭出新政策，明年7月1日后，民众若要购买杯装饮料，除自备环保袋之外，还要多带一根环保吸管；若是加配料的饮料，还需针对配料大小选择吸管粗细。台湾东森新闻网称，禁用一次性吸管，对台湾“国民饮品”珍珠奶茶简直是“毁灭性”政策。许多网友提出疑问，认为吸管被限制使用后，就不能再喝珍珠奶茶了。“环保署副署长”詹顺贵11日就此回应称，“大家吃粉圆时会用吸管吗？”“环保署”废管处简任技正李宜桦还称，“其实也可以用汤匙啊”。

对于这项草案，许多网友提出“恶搞建议”如把珍珠和奶茶分开放，“一口奶茶一口珍珠”。还有人质问，“难道以后国外观光客来台湾买珍珠奶茶，还要自备不锈钢吸管吗？”

11日，台湾食品集团义美总经理高志明也站出来为珍珠奶茶发声。他称，“限塑政策”符合世界潮流，但完全不顾岛内饮食文化传统，再好的“限塑政策”也必然招致强烈民怨。高志明举例说，珍珠奶茶是台湾极少数在全球都受欢迎的饮料，有极高知名度及极佳好评，“恳请限塑政策为台湾铭品——珍珠奶茶开一扇窗”。（韩香）

责任编辑：张玉