获500亿美元后还跌 阿根廷想找中国再换50亿美元

原标题：比索还在跌，阿根廷想提高50亿美元中阿货币互换额

[文/观察者网 李焕宇]即便接收了国际货币基金组织（IMF）给出的最大规模贷款——500亿美元，阿根廷比索仍然在下跌，其兑美元汇率创出26.009的历史最低位。

为加强自身对外汇市场的掌控力，阿政府想向中国求助。6月11日，阿根廷《金融界报》报道称，阿根廷央行希望将其与中国央行签署的货币互换协议额度提高30%-50%，即最多提高50亿美元。

货币互换协议可以帮助阿政府手头有更多的外汇储备去阻止比索走软。此前，有英国《金融时报》称阿根廷正与中国谈判，争取扩大货币互换协议的规模。

阿根廷《金融界报》报道截图

500亿美元都挡不住，阿政府求助中国

据新华社6月12日报道，尽管阿政府在上周宣布已从IMF获得了500亿美元的贷款，但本周阿根廷比索仍在下跌，其兑美元汇率已再创新低——26.009。

500亿美元是IMF有史以来给出的最大一笔钱，不少经济学家和分析师都认为这笔钱及其带来的计划将有助于减轻人们对阿根廷经济状况的担心，稳定比索的币值。

根据IMF的附加条件，阿政府需要做的包括扩大央行的自主权、将赤字降至国内生产总值（GDP）的1.3%、在2020年达到收支平衡等。

可事与愿违，彭博社称如此巨大的一笔钱反而加重了人们的忧虑，再加上阿经济结构十分脆弱，外界质疑阿根廷能否遵守贷款条件，或可能为此付出比500亿美元还要大的代价。

阿根廷比索兑美元进一步下跌，创出26.009的历史最低位 图片来源：阿根廷《金融界报》

为增强自己对外汇市场的掌控力，阿根廷政府想尽量增加“战略储备”，同中国的谈判已经开始。

阿根廷内阁首席部长马科斯·培尼亚（Marcos Peña）在本月6日接受英国《金融时报》采访时表示，他们正在同中国谈判，希望可以扩大中阿货币互换协议的规模。

如今，新的细节被曝出。阿根廷《金融界报》6月11日报道称，阿根廷央行希望将其与中国央行签署的货币互换协议额度提高30%-50%，即提高50亿美元。目前，谈判进程以及启动，双方有望在本月于瑞士巴塞尔召开的国际清算银行年会上就此举行会议，协商结果将在下周末出炉。

中国和阿根廷在2015年正式达成货币互换协议，规模为700亿人民币或900亿阿根廷比索，去年7月该协议获得三年展期，总规模为阿根廷央行总储蓄的21.9%。

阿根廷比索 资料图

另一方面，阿根廷还打算与中国加强贸易领域的联系。

“华尔街见闻”援引阿根廷民族报的报道称，阿根廷将继续削减大豆的出口关税，其农业部长称：“政府的政策是削减并取消出口关税。每月削減关税的计划会继续施行。”

而中国是去年阿根廷大豆的头号买家，进口达到了635万吨。

另一阿根廷媒体报道称，阿农业部长上个月底在北京与中国国家粮食和物资储备局官员举行会谈，讨论提高对中国的豆油出口。他在上个月中旬还与中国官员举行会谈，希望为阿根廷豆粕打开中国市场。

去年8月阿根廷政府证实中国已经恢复进口阿根廷豆油。2015年中国进口阿根廷豆油523518吨，但是2015年底豆油贸易中断。

经济结构脆弱导致危机，外界谨慎看待比索前景

阿根廷当前的经济危机既有美元走强，美债收益率上涨的因素，也有阿政府自身的失误，但根本原因在于阿根廷自身的经济基础薄弱。

“21世纪经济报道”称，阿根廷至今都未能找到一个可持续的经济增长路径。在全球大宗商品上行时，阿根廷享受了全球宏观经济的红利，而一旦红利退潮，缺乏内在增长机制的阿根廷就立刻陷入被动局面。

同时，阿根廷的福利支出非常高，政府相当大一部分财政收入用于各项补贴。“以铁路为例，去年米特雷线全程票价格仅为8比索，而政府需要为每张票补贴56比索。”

阿根廷米特雷线用的是中国机车 图片来源：新华网

另外，由于多年的货币政策过于宽松，通胀预期居高不下。2008年全球金融危机爆发、2011年大宗商品价格下跌之后，阿根廷央行进一步将重心放在促增长上，而忽视了“稳定货币”，使得通胀率每年都超过20%。

“比如老干妈，一罐老干妈之前50比索，现在已涨到150比索，甚至更贵。”一名中资企业负责人称。

随着今年美元走强，美国国债收益率上升，资本加速撤离新兴市场，阿根廷比索开始暴跌。

此前，阿央行已连续向市场抛售美元储备。同时阿央行自4月27日以来连续三次大幅加息，基准利率已从27.25%上调至40%，但市场并未有明显稳定迹象。

与此同时，阿根廷国内失业率依旧居高不下，加上同为两位数的通胀，一切像极了2000年该国被迫宣布债务违约之前的情景。

“华尔街见闻”称，高盛和摩根士丹利都预言，阿根廷经济本身将面临更多困难，就连搬来IMF外援也不能拯救比索颓势，高盛认为比索今年还有13%的跌幅空间。

还有分析师指出，虽然在国际支持下今年的政府融资、外债偿付和政治压力会缓解，但在一个选举年实现财政改革和降低通胀将是困难的，而且也无法确定结构调整后的效果会多快展现，以及展现多少。

责任编辑：柳龙龙