马英九劝台当局重启服贸协议:两岸可共荣却像仇人

原标题：马英九劝台当局重启服贸协议：两岸本来可以共荣，但现在却像仇人

[环球时报驻台北特约记者 余潞]“政府要下定决心，以‘发夹弯’（即改变原来的态度或做法）接受‘九二共识’，才能恢复两岸共荣。”在11日的第五届“两岸经济论坛”上，台湾地区前领导人马英九建议蔡英文当局迅速通过服贸协议，帮助台湾加入区域经济整合，这番表态在岛内引发关注。

两岸企业激荡创新火花

2018年第五届“两岸经济论坛”聚焦“共享城市”“科技浪潮”“两岸经贸”“科技农业”“医养结合”及“绿色经济”六大主题，希望能为中小企业经济交流带来契机，引领两岸企业激荡出更多创新与突破的火花。马英九受邀出席，以特别贵宾身份针对两岸目前局势发表看法。他称，以前台湾建中、武陵高中一年只有七八个学生赴大陆读大学，今年全台有1500人，政府领导人要有智慧、有勇气找到适当方向，否则会让很多人失望，尤其让年轻人失望，“国人从电视上看到200名台生在广东中山大学排队申请，令人震撼”，“年轻人已经用脚投票了”。马英九感慨道，“两岸本来可以共荣，但现在却像仇人”，必须恢复互信，因为两岸关系恶化对农业、工业及观光业都有影响，当局应该接受“九二共识”，“在共存共荣基础上，尽快通过搁置的服贸协议，并与对岸进行货贸协商”。

马英九同时对蔡英文当局的“2025非核家园”提出批评。据台湾《工商时报》12日报道，他直言台湾经济问题中最严重的就是缺电，而反核、废核早已不是世界趋势，加上去年8月无预警大停电5小时、上月台北和新北发生超过10次跳电，都表明台湾实际上已经缺电，本地投资、外资投资越来越少，“核四一定要恢复运转，想换工作时一定讲好新的工作才辞掉上一个，这叫骑马找马，但现在蔡政府却是弃马找马”。

据了解，“两岸经济论坛”是台湾“中华两岸文化经贸交流协会”的年度重要活动。该协会2013年9月成立，历年主要议题包括“服务贸易协议商机”“亚投行及一带一路”等，迄今已有近千名两岸学者、官员和重要企业家出席。

国民党主席吴敦义也出席了11日的论坛。他在被问及“今年的国共论坛是否停办”时回应称，只要双方觉得合适、方便就安排，现在才6月，距离年底还有半年多时间，不会因为遇到选举就不举办，等到11月24日后再办也可以，“就像海峡论坛一样，只要双方觉得合适，双方都方便就可安排，如果只有一方方便，当然不会成行”。

服贸是马英九任内遗憾

服贸协议全称为“海峡两岸服务贸易协议”，在2012年8月举行的两岸两会第八次高层会谈上，双方同意在达成关于该协议文本和市场开放项目的共识后正式签署，2013年6月在上海签署，并向外界公布了开放清单。不过岛内一些人士担心服贸协议可能使台湾在经济与政治上更受大陆操纵，2014年爆发“太阳花运动”要求逐条审查。2016年民进党当局再度执政后，两岸服贸协议搁置，至今未生效。这也成为马英九内心的伤痛。今年5月，他在接受采访时被问及“若回头看，8年任内是否有遗憾”时直言，打掉服贸，“历史会证明，他们做了非常错误的决定”。

针对马英九的表态，民进党发言人林琮盛称，马英九任内与大陆大谈一个中国，却不知反省。靠“太阳花运动”起家的“时代力量”党团总召集人徐永明12日称，身为“前总统”，马英九对于大陆军机绕台、打压台湾“外交”不谴责，反而大谈重启服贸，“让人质疑他到底是台湾前元首还是北京传声筒”。

岛内舆论不感乐观

岛内舆论对蔡英文重启服贸感到不乐观。台湾淡江大学战略研究所助理教授、前陆委会副主委黄介正接受采访时称，两岸关系确实在恶化，这种紧张关系在11月24日“九合一选举”结果出炉前不可能有重大突破：一来台湾当局支持度低，大陆与其谈判意愿会变低；二来年底即将选举，民进党也不适合有过多调整；再则选举结果还是未知数。他说，台湾与大陆签署服贸协议后，绿营坚持任何两岸协议必须通过“两岸协议监督条例”检视，但至今都没结果。

香港中评社认为，黄介正点出当前两岸关系中最为根本性的一些问题，即民进党再度执政后，虽然强调“维持现状”，但实际上既不遵守原有行之有效的两岸交往规则，也无意或无暇思索新的规则，再加上临近选举等种种不确定因素，两岸关系可能进一步恶化。

责任编辑：张玉