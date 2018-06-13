国家卫健委:2017年中国居民人均预期寿命达76.7岁

原标题：2017年卫生健康事业发展统计公报显示
中国居民人均预期寿命达76.7岁
主要健康指标总体上优于中高收入国家
本报北京6月12日电 （记者白剑峰）国家卫健委日前发布《2017年我国卫生健康事业发展统计公报》。报告显示，2017年，我国居民人均预期寿命由2016年的76.5岁提高到76.7岁，婴儿死亡率从7.5‰下降到6.8‰，孕产妇死亡率从19.9/10万下降到19.6/10万，我国居民主要健康指标总体上优于中高收入国家平均水平。
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