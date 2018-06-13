海南规划再展人口“野心”：未来3年需要抢人70万

原标题：海南规划再展人口“野心”： 人口机械增长率或飙升

目前海南的自然增长率为8.7%左右，单靠自然增长率很难实现现有目标。正如《规划》中提出的，海南百万人才计划将有助于提高海南人口机械增长率。

继《百万人才进海南行动计划》后，海南再次展示了它的人口“野心”。

近日，海南省政府印发了《海南省人口发展规划（2030年）》（下称“《规划》”），预计今后一段时期海南省人口总规模将继续增长，2020年海南常住人口为996万左右，2030年将达1248万左右。

《规划》中提出，未来影响海南人口总规模继续增长的因素包括实施全面两孩政策、海南自贸区（港）建设，《百万人才进海南行动计划（2018-2025年）》实施以及季节性休假和健康养老迁移流动。

中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东对21世纪经济报道记者分析，从海南的人口发展规划看，单靠自然增长率很难实现现有目标，也很难有足够的优质人才支持建设自由港。因此，建设海南自贸区（港），需要吸引更多人才参与进来。

海南大学经济与管理学院副院长李世杰在接受21世纪经济报道记者采访时表示，没有其他配套政策激励，实现上述目标是不乐观的。“未来海南的人口结构与人才结构需匹配海南中国特色自由贸易港的定位和产业需求。”

2030年常住人口将达 1248万人

《规划》出台后，关于海南人口承载能力、能否吸引1248万常住人口的讨论在学术圈流传开来。而李世杰最早接触这个问题是在海南省发改委组织的《海南省人口承载力研究》的课题研讨会上。

彼时，很多专家认为海南岛内淡水、电力和自然生态等资源有限，岛上不宜承载过多人口，并有专家提出限制人口流入的观点。作为课题评审专家，李世杰认为，海南人口承载力的关键并非资源问题，而是未理顺机制。

“像不少海南的城市一样，三亚每到夏秋会出现缺水现象，其根本原因在于海南的水利设施还不够完善，而非海南的环境承载不了现有人口规模。”李世杰说。

他对21世纪经济报道记者分析，海南岛本岛面积3.47万平方公里，与3.6万平方公里的我国台湾岛和3.79万平方公里的日本九州岛可以横向比较，海南岛内人口约917万，但台湾岛和九州岛人口分别超过2350万和1441万（2016年数据）。

“所以，对比台湾与九州岛，并综合海南社会的经济发展水平来看整个海南的人口承载力， 1500万人口为上限是没有问题的。”他说。

海南2017年末常住人口925.76万，全年净增人口8.63万。《规划》提出，预计2020年常住人口将会达到996万人，2030年将达到1248万。这意味着未来3年要增加70.24万常住人口，未来13年要增加322.24万常住人口。

海南真的能够吸引如此多人口吗？

据21世纪经济报道记者梳理，自1988年海南经济特区成立至今，海南常住人口在30年间仅增加了约320万人。即便是按照2010年海南国际旅游岛战略上升为国家战略——海南对人口吸引力的重要节点分析，海南自此8年时间也仅增加了大概57万常住人口。

刘向东对21世纪经济报道记者分析，目前海南的自然增长率为8.7‰左右，单靠自然增长率很难实现现有目标，未来海南的人口机械增长（指某一地区在一年期间由于人口迁入和迁出而引起的人口数量变化）率将会大幅度增加。正如《规划》中提出的，海南百万人才计划将有助于提高海南人口机械增长率。

但李世杰认为，如果海南还是用学历作为引进人才衡量标准的话，未必能够达到预期的效果。“据我所知，海南第一周内办理落户的人才仅一千多人。”他说。

海南人口结构问题突出

《规划》预测，除人口总规模继续增长外，未来一段时期海南人口发展还将呈现劳动年龄人口上升、老龄化加深、人口迁移流动活跃等主要趋势。

李世杰认为，当前海南最突出的问题恰恰是人口结构不合理。“海南常住人口总体受教育程度较低、贫困人口的比例偏高，尤其是高素质人才或某领域专业化人才的短缺会对海南后期自由贸易港的探索、建设产生很大影响，这意味着海南接下来需要不拘一格引进人才，而非仅仅以学历论英雄。”他说。

实际上，海南省政府也意识到人才的问题。在5月13日海南省委七届四次全会后，海南对外发布了《百万人才进海南行动计划（2018-2025年）》，根据《行动计划》设定的发展目标，海南争取到2020年吸引各类人才20万左右；到2025年，实现“百万人才进海南”的目标。

但在李世杰看来，当前海南亟需解决的是出台细则或指导文件作为配套性政策，引导外地人才朝着自由贸易港所需求的人口结构去发展，而不是单纯做一个总规或《行动计划》出来就结束了。“当然有可能在规划1248万人口时有详细论证，但目前我没有看到过海南省有相关配套政策或文件出台。”他说。

也有专家指出，百万人才计划也可以称之为详细的指导性文件。其提出了聚焦海南自由贸易试验区（港）三大产业类型、十个重点领域、十二个重点产业、“五网”基础设施建设、生态文明建设、乡村振兴和民生事业需要，引进培养使用各类人才的发展目标。

例如海南要发展离岸金融，必须有一定离岸金融技能积累的或具备一定知识储备的专业化人才，而海南真正懂离岸金融的人并不多。

但李世杰认为，人口政策实际上非常严肃且非常复杂。“我认为规划必须要细致考虑人才结构或人才梯队状况，包括行业结构、技能结构等调研。百万人才计划还算不上详细的指导性文件。”他建议，海南未来的人口结构要匹配于自贸港的发展定位和产业需求。

但某位任职海南的学者坦言，“海南要吸引科技人才，必须补上良好的教育资源与丰富的文化生活这块短板。”他发现在海口、三亚等海南较大城市，想要听一场歌剧的机会也非常少。

他认为，党中央国务院的12号文件中提到，支持海南探索离岸创新中心，实际上海南只需营造好适合离岸创新公司在此落地的国际化、法治化制度环境，不需要担心创新人才是在硅谷、伦敦或是其他任何一个城市。

责任编辑：吴金明