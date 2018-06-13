省委秘书长跟省委书记比着贪 8年被指受贿2.06亿

原标题：2.06亿！省委秘书长跟省委书记比着贪！

撰文 | 李游

受贿上亿的落马老虎可能又要多一个了。

6月12日，天津市第二中级人民法院一审公开开庭审理了河北省人大常委会原副主任杨崇勇受贿一案。杨崇勇被指控收受财物共计折合人民币2.06亿余元。

如若指控成立，杨崇勇的受贿金额将在落马省部级官员中名列第二，仅次于白恩培。

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）这里说的是受贿金额，部分涉案金额过亿的落马老虎，不仅有受贿罪，还有巨额财产来源不明罪，查明的受贿金额有时候并未过亿。比如广东省政协原主席朱明国，他受贿1.41亿余元，还有9104万余元不能说明来源。

8年被指受贿2.06亿

天津市人民检察院第二分院起诉指控：

2008年至2016年，被告人杨崇勇利用担任中共河北省委常委、河北省人民政府副省长职务上的便利及职权和地位形成的便利条件，为有关单位和个人在企业项目建设、用地指标办理、公司设立审批等事项上提供帮助，直接或者通过特定关系人索取、非法收受他人给予的财物，共计折合人民币2.06亿余元。



根据检察院的起诉指控，2008年至2016年，杨崇勇受贿财物共计2.06亿余元。也就是说，杨崇勇仅用了8年时间，就贪了超2亿元，平均一年2575万。政知见（微信ID：bqzhengzhiju）此前计算过落马老虎敛财一亿需要多久，名列第一的白恩培，13年时间受贿2.467亿，平均一年1900万左右，照此速度，敛财1亿需要5年多。

杨崇勇的指控若最终成立，他将成为年均敛财数额最大的官员，若以年均2575万敛财速度计算，敛财1亿需要的时间不足4年，他将打破白恩培的纪录。

两个岗位上敛财上亿

不仅如此，杨崇勇还是敛财上亿官员中，涉案岗位最少的一位。他敛财主要是在两个岗位上：中共河北省委常委、河北省人民政府副省长。

根据指控，他利用担任中共河北省委常委、河北省人民政府副省长职务上的便利及职权和地位形成的便利条件，为有关单位和个人在企业项目建设、用地指标办理、公司设立审批等事项上提供帮助。



同样是贪污2个多亿，白恩培是在三个岗位上收的。根据检方指控，白恩培利用担任青海省委书记、云南省委书记、全国人大环境与资源保护委员会副主任委员等职务上的便利，为他人谋取利益并借此敛财。

杨崇勇提供的帮助中，用地指标办理“含金量”很高。

此前落马的副省长中，安徽省原副省长倪发科为了帮老板搞定用地指标，放下副省长的“架子”，和其一起跑环评、项目审批手续，为商人吉立昌实际控制的公司挪用国家下达的保障房用地指标，帮助其以低价购买铁矿探矿权。除了吉立昌，倪发科还在接受其他老板的贿赂后，为他们公司的房地产开发等项目滥用权力，当“掮客”拉关系，违规给予政策优惠、落实用地指标，等等。

离开家乡才开始收钱

杨崇勇收钱是从离开家乡后开始的。2007年12月，他离开工作了23年的云南，北上河北任职。到河北不久，2008年，杨崇勇开始收钱。



从云南到河北，是杨崇勇仕途迎来的一大变动。云南昆明出生的他，云南大学毕业后，从昆明市宜良县一个区的干部，一路顺利升至云南省委常委，当时他才45岁。不过，省委常委他一干就是15年，云南7年、河北8年，直到年满60岁——副省级干部的退休年龄。

在担任云南省委常委期间，他曾兼任省委秘书长，服务过时任云南省委书记白恩培。前面也提到，云南省委书记是白恩培的敛财岗位之一。中央纪委反腐专题片《永远在路上》披露了白恩培收钱的两个房地产开发项目，一个项目开发商送的现金和礼品就价值数千万。

十八大以后，在河北任上落马的官员不少。杨崇勇之前，有周本顺（河北省委原书记）、梁滨（河北省委原组织部长）、景春华（河北省委原秘书长）、张越（河北省委原政法委书记）。

在他之后，还有张杰辉（河北省原副省长）。

在杨崇勇之前落马的老虎中，仅张越尚未宣判。2017年4月20日，张越受贿一案一审，检察院指控其收受财物折合人民币1.57885012亿元，庭审后，法庭决定择期宣判。河北落马官员中涉案过亿的还有景春华，他受贿6054万余元，8635万余元财产来源不明，涉案金额约1.5亿元。

责任编辑：张义凌