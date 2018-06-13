原标题：世界杯要来了！香港惩教署要严打狱中“赌球”

[环球时报综合报道]四年一度的世界杯足球赛将于本周四在俄罗斯正式开幕。世界杯不光蕴含商机，也引发非法赌博的关注。据香港《星岛日报》11日报道，香港惩教署加强搜查，严防狱中“赌球”。

报道称，惩教署今年前5个月在各院所进行逾3000次突击夜间及跨院所搜查，检获约130万港元赌注，全被纪律检控。搜查中发现，囚犯为赌博怪招百出，有人挖空胶拖鞋底部，暗藏自制骰子。参与赌博的囚犯会遭纪律检控，经审讯后会被取消刑期减免、隔离囚禁、取消工资等。香港惩教署表明，在世界杯期间，将继续扫荡狱中赌博。

法国广播电台称，香港政府“唯一合法开赌”的机构香港赛马会一份调查表明，足球是香港最多人参与的非法赌博。报告书预测，世界杯期间，香港人非法赌注将达约合245亿元人民币，这笔收入很可能被用于犯罪活动。

另据港媒11日报道，民建联一份调查显示，三成未满21岁的受访者有赌球经验，其中一成未满18岁。香港赛马会保安会主任普尔布里克表示，政府需建立一套持续且具有效力的策略，打击跨国非法赌球。（杜海川）

责任编辑：张玉