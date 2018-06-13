印度教授：上合为国际现实问题提供“解药”

原标题：[印度] 狄伯杰：上合为国际现实问题提供“解药”

在上合组织成员国元首理事会第十八次会议欢迎宴会上的祝酒辞以及10日的主旨演讲中，习近平主席结合当今世界安全形势、经济合作、互联互通以及一些当下普遍存在的国际治理问题，详尽谈及了上合组织的方方面面。笔者认为，上合组织处理问题的原则和未来发展方向，将为当前国际上许多现实存在的问题提供“解药”。

首先，令人印象最深的是构建上合组织命运共同体的理念。习近平主席借用中国传统文化中的至理名言，强调了和谐与团结的重要性。其实，早在5年前，习主席就曾强调，把中国梦同周边各国人民过上美好生活的愿望、同地区发展前景对接起来，让命运共同体意识在周边国家落地生根。自此，他一直在推进命运共同体理念和范式。如今，坚持推动构建命运共同体，已经成为习近平新时代中国特色社会主义思想的组成部分。这表明，中国在推行双边、多边、地区以及大国经济和外交政策时，命运共同体理念将与中国的行动相一致。

此外，将共同、综合、合作、可持续安全理念纳入命运共同体，使之具有普遍吸引力，并且更具包容性。为此，习主席提出五点建议：上合组织要凝聚团结互信的强大力量；筑牢和平安全的共同基础；打造共同发展繁荣的强劲引擎；拉紧人文交流合作的共同纽带；共同拓展国际合作的伙伴网络。笔者认为，命运共同体也包含着文明再平衡的元素，这始终是上合组织的内核，孕育了“上海精神”的核心价值。这也体现在以“文明互鉴”超越“文明冲突”的倡导中。

其次，对“上海精神”的强调和普遍意义。“上海精神”的核心是主张互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。笔者认为，“上海精神”对今天来说具有普遍借鉴意义，尤其是单边主义和保护主义政治取向在全球爆发，破坏了现有地区和国际秩序，制造或者加剧着民族和国家间矛盾与冲突。这些政治取向破坏了多极化，迷信霸权，遏制他人，进行零和游戏。正是在这种背景下，习近平主席倡导摒弃冷战思维。因此，“上海精神”从本质上说，可为上述当今世界面临的重大问题提供“解药”。

第三，上合组织取得的成功，与制度建设和创新分不开。上合组织陆续建立一系列机构，比如发展基金、实业家委员会、银行联合体（习近平主席宣布在该框架内设立300亿元人民币等值专项贷款，用于支持成员国经济发展）、地区反恐机构以及联合军演、媒体峰会和各种部长级会议的机制化。这让上合组织成为全球最成功的多边机制之一，成为地区经济与安全合作的“新样板”，以及国际关系理论和实践的创新。

而且，上合组织与北约、七国集团等军事联盟及排他性的富国俱乐部不同，它是一个包容性的组织，国家不分穷富和大小，都能坐在一起，通过取得共识再作出决定。当然，纵然未来无比光明，上合组织还是会面临这样或那样的新挑战，习主席也在发言中提到“前方的道路不会平坦”。

最后，“全球治理”是习主席在上合组织讲话中的另一个热词。尽管单边主义制造了治理赤字和困境，上合组织将继续在“上海精神”指引下，坚持思想、技术和商品的自由流动，展望一个互联、共生和多极的世界。（作者B.R.Deepak是印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心教授，本文由传文翻译）

责任编辑：张玉