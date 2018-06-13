最高法再审顾雏军案开庭(图)

#顾雏军案再审# [现在开庭]审判长裴显鼎：请坐下（敲击法槌）。

最高人民法院第一巡回法庭现在开庭。

传原审被告人顾雏军、姜宝军、张宏、张细汉、严友松、晏果茹、刘科到庭。

各原审被告人，本庭没有让你们坐下，请起立。

根据《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第190条规定，合议庭此前已经对各原审被告人的身份、原判处刑罚及刑罚执行等情况进行了核实。

原审被告人顾雏军等虚报注册资本，违规披露、不披露重要信息，挪用资金一案，佛山市中级人民法院于2008年1月30日作出一审判决。宣判后，顾雏军等提出上诉。广东省高级人民法院于2009年3月25日裁定驳回上诉，维持原判。2012年9月，顾雏军刑满释放后，提出申诉。最高人民法院经审查，于2017年12月27日作出再审决定，由本院提审本案。今天最高人民法院第一巡回法庭对本案依法公开开庭审理。

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责任编辑：张玉