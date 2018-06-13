央行重启放水房价又要暴涨？没你想象的那么简单

原标题：央行重启放水？房价又要暴涨？这事没你想象的那么简单

来源：房屋屋（its-home）作者：凯风

最近，关于央行重启放水的说法此起彼伏。看多者有之，看空者也有之，双方也都不乏依据。

1、看多VS看空

看多的依据，主要基于以下两大举措：

一是央行大撒“麻辣粉”。6月1日，央行扩大中期借贷便利（MLF）担保品范围，将AA级公司信用类债券涵盖其中。6月6日，央行开展MLF4630亿元，对冲到期部分，净投放2035亿元。

所谓MLF，又称麻辣粉，就是央行借款给商业银行，商业银行则要以高等级资产作为抵押，同时向央行支付利息。最近一批MLF的利率是3.3%

以前只有国债、央票、AAA级债券才能作为抵押品，范围相对有限，此番AA级债券也能纳入担保品范围，惠及面已经扩大到大多数中小企业。

于是有人就此判断，这是央行出手购买垃圾债券，堪比美国版QE，释放的流动性比之降准有过之而无不及。

二是降准。就在4月25日，央行降准1个百分点。按照官方说法，降准是为了置换商业银行即将到期的MLF，缓解市场上流动性紧张的状况。

一边是降准，一边是扩大借贷的担保品范围，无论其初衷如何，这两项政策，的的确确是向市场释放了流动性。

当然，看空的依据，也有很多：

一方面，美联储加息缩表早在进行之中。这个月，美联储还即将进行新一轮加息。

经过这几轮加息之后，中美利差逐渐收窄，资本外流风险越来越大。所以，接下来，不仅不会放水，反而会跟随加息。

另一方面，央行所谓降准和抵押品扩围，都是市场流动性紧张的正常应对之举，并非主动、有意和积极的放水。

要知道，经过去杠杆、资管新规等一系列政策加码，最近几个月，企业信用债违约有所增加，中小企业借贷成本陡增，部分大型企业发新债困难，再加上每年6月的金融机构年中考造成的流动性紧张，这时候定向增加流动性，有助呵护实体经济，减少经济风险。

同时，与总量性大水漫灌不同，MLF扩围是结构性滴灌。央行掌握主动权，要不要贷款、贷给谁都是相对可控的，因此资金可以定向导入小微企业。这显然不同于大放水。

2、加息VS降准

其实，多空双方都不乏道理。理解这一问题的关键，在于认清现实的复杂性。

治大国根本不像烹小鲜。货币政策，远不是一道非A即B的选择题，也不是只有放水与不放水这两项选择。

在货币政策背后，是从金融稳定到经济增长，从中小企业融资成本到防范楼市风险，从维持资产价格到防范资本外流的一系列衡量。央行夹在其中，着实不容易。

对纷杂的现实进行抽茧剥丝，我们可以得出以下三条判断：

一是，从国际形势来看，美国加息，中国即使不跟随，也不敢大肆放水。毕竟，资本外流不是小事。

随着美国持续加息，香港已经打响“汇率保卫战”，阿根廷等新兴国家更是局势动荡，接连遭遇股债汇“三杀”——资产价格大幅下跌，汇率走弱和资金流出。

二是，去杠杆的成果需要巩固，货币大放水显然会冲掉这两年的努力成果。

所以，目前的政策多是定向和对冲性的，影响也是短期的。虽然不排除部分资金违规进入楼市，但决策机构不会也不可能大肆放水。

三是，政策对冲或将成为主流。加息+降准的组合，大概率会出现。

3、降准+加息，矛盾不矛盾？

有人说，一边加息，一边降准，一个是增加资金成本，一个是释放流动性，这不矛盾吗？

其实，加息与降准的作用面并不相同。

加息是价格型工具，针对的是市场利率，利率决定投资和投机成本。加息之后，无论是购房还是企业投资，资金成本肯定会提升。

其实，目前基准利率不变，市场利率早就开始上浮了，首套房房贷利率上浮10%已是家常便饭。此种背景下，加息的压力越来越大。

而降准是数量型工具，放大的是货币乘数，并通过货币乘数扩大货币供给量。

换句话说，经过一轮又一轮的存贷款转换，银行有了更多的资金可以贷出去。降准的目的在于释放流动性，解决中小企业融资成本高企的问题。如果能够做到定向，那么宽松出来的资金，并不一定释放到楼市。

4、货币之水会被楼市拦截吗？

加息+降准的组合拳，类似于“宽货币，紧信用”。

一方面，通过加息提高资金成本，让楼市的热度降下来，减少居民持续加杠杆带来的市场风险。

另一方面，通过降准释放流动性，让中小企业融资成本降下来。

这一切的关键就在于，加息的资金成本会不会伤及中小企业，而降准的利好会不会被楼市所拦截。

退一步讲，即便货币利好又被楼市拦腰截断，房价也不可能如以往那般暴涨了。

毕竟，货币之水不可能再向过去那样大水漫灌了，经济已经承受不起这种代价。

责任编辑：吴金明