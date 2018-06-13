最高法再审顾雏军案开庭:顾雏军陈述申诉意见(图)

#顾雏军案再审#[顾雏军陈述申诉意见]审判长裴显鼎：本案是因原审被告人顾雏军的申诉启动再审程序的，根据刑事诉讼法司法解释的规定，顾雏军，现在你可以自行或者委托你的辩护人陈述申诉理由。鉴于你已提交了书面的申诉材料，请简要陈述申诉要点。

原审被告人 顾雏军：申诉人顾雏军不服原审裁判文书向法院申诉。最高人民法院指定广东省高级人民法院审查处理，期间广东省高级人民法院都没有立案再审。本人直接向最高人民法院申诉，2017年12月28日最高人民法院决定再审，并提审本案。申诉人认为是违法动用公权力和司法权，对本人进行迫害，导致蒸蒸日上的优秀民营企业集团，一夜之间变得苟延残喘。这是我国改革开放以来严重侵犯民营企业资产的恶劣案例。这些罪名都是被构陷的，完全是不能成立的。

审判长 裴显鼎：顾雏军的辩护人，你是否有补充？

辩护人 陈有西：同意申诉人意见。

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责任编辑：张玉