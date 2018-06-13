内蒙古巴彦淖尔原副市长贺福宝等人被依法查办

原标题：检察机关依法分别查办贺福宝、金星、唐国栋、郑见龙、王永忠

内蒙古检察机关依法对贺福宝涉嫌受贿、挪用公款、滥用职权、巨额财产来源不明案提起公诉

内蒙古自治区巴彦淖尔市人民政府原副市长贺福宝（副厅级）涉嫌受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪、巨额财产来源不明罪一案，经内蒙古自治区人民检察院指定管辖，由呼伦贝尔市人民检察院审查起诉。近日，呼伦贝尔市人民检察院向呼伦贝尔市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段，依法告知被告人贺福宝享有的诉讼权利，依法讯问了被告人贺福宝，听取了其委托的辩护人的意见。呼伦贝尔市人民检察院起诉书指控：被告人贺福宝在担任巴彦淖尔市五原县县长、县委书记、巴彦淖尔市副市长期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；私自决定将公款归个人使用，数额巨大；不正确履职，给国家造成经济损失，情节特别严重；家庭财产、支出明显超过合法收入，不能说明来源，依法应当以受贿罪、挪用公款罪、滥用职权罪、巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。

内蒙古检察机关依法对金星涉嫌受贿、滥用职权、玩忽职守案提起公诉

内蒙古自治区呼伦贝尔职业技术学院原党委书记、院长金星（副厅级）涉嫌受贿罪、滥用职权罪、玩忽职守罪一案，近日由呼伦贝尔市人民检察院向呼伦贝尔市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段，依法告知被告人金星享有的诉讼权利，依法讯问了被告人金星，听取了其委托的辩护人的意见。呼伦贝尔市人民检察院起诉书指控：被告人金星在担任呼伦贝尔职业技术学院党委书记、院长期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大；超越职权，违法评估和拆迁补偿；不正确履职，给国家造成重大经济损失，依法应当以受贿罪、滥用职权罪、玩忽职守罪追究其刑事责任。

湖南省检察机关依法对唐国栋提起公诉

2018年6月12日，湖南省公安厅禁毒总队原总队长唐国栋（副厅级）涉嫌受贿罪、巨额财产来源不明罪一案，经湖南省人民检察院指定管辖，由永州市人民检察院向永州市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人唐国栋享有的诉讼权利，并讯问了被告人唐国栋，听取了其委托的辩护人意见。永州市人民检察院起诉书指控：被告人唐国栋身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；其财产收入、支出明显超过合法收入，数额巨大，依法应当以受贿罪、巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。

广西检察机关依法对郑见龙涉嫌受贿案提起公诉

广西壮族自治区金融工作办公室原副主任郑见龙（副厅级）涉嫌受贿罪一案，经广西壮族自治区人民检察院指定管辖，近日由玉林市人民检察院向玉林市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人郑见龙享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人郑见龙，听取了其委托的辩护人的意见。玉林市人民检察院起诉书指控：被告人郑见龙先后利用其担任广西铁路投资集团有限公司副总经理、总经理、广西壮族自治区农村信用社联合社主任的职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人贿赂，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

宁夏检察机关依法对王永忠涉嫌受贿案提起公诉

宁夏农垦集团有限公司原党委书记、董事长王永忠（正厅级）涉嫌受贿罪一案，经宁夏回族自治区人民检察院指定管辖，由石嘴山市人民检察院依法审查后向石嘴山市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人王永忠享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人王永忠，听取了其辩护人的意见。石嘴山市人民检察院起诉书指控：被告人王永忠利用其担任宁夏回族自治区农垦事业管理局局长，宁夏农垦集团有限公司董事长的职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益；其还利用担任宁夏回族自治区环境保护局副局长、中卫市党工委副书记、中卫市委副书记的职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，受贿数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

新闻回顾

[内蒙古自治区检察院依法对贺福宝涉嫌受贿、挪用公款、滥用职权、巨额财产来源不明案移送审查起诉]

[内蒙古检察机关依法决定对金星立案侦查]

[湖南省检察院依法对唐国栋立案侦查]

[广西检察机关依法对郑见龙决定逮捕]

责任编辑：张玉