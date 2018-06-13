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文学家张养浩故居遗址或建房 官方：未在保护名录

文学家张养浩故居遗址或建房 官方：未在保护名录
2018年06月13日 10:33 澎湃新闻
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　　原标题：未在保护名录，张养浩故居遗址或建楼盘

　　澎湃新闻记者 张伟龙

　　位于济南的元代文学家张养浩故居遗址将被规划建住宅。张养浩传世名作《山坡羊·潼关怀古》为人们所耳熟能详。近日济南规划局回应称，遗址不在保护名录内，只能尽力保留。

责任编辑：张义凌

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